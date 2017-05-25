Карасев: Порошенко хороший главнокомандующий, но плохой президент

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. В четверг, 25 мая, третья годовщина президентства Петра Порошенко. Ровно три года назад, 25 мая 2014 года, состоялись президентские выборы, на которых с результатом почти 55% победил Петр Порошенко. Причем Петр Алексеевич стал вторым после Леонида Кравчука главой украинского государства, который обошел своих конкурентов в первом туре.

Аналитики ресурса, который мониторит обещания чиновников, "Слово и Дело" подсчитали, сколько важных обещаний Петр Порошенко выполнил, а сколько — провалил. Итак, по утверждению аналитиков, из 19 предвыборных обещаний Петра Порошенко. Президент выполнил 7, что составляет 37% от их общего количества и считается весьма неплохим результатом

О сильных и слабых местах президента Порошенко высказался политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Президент лучше работал как главнокомандующий, он лучше работал как руководитель страны. Также он хорошо работал как дипломат, ну он профессиональный дипломат. Но мне кажется, он недостаточно работал как социальный президент, как человек, который должен обеспечивать социальные и правовые гарантии украинцев. Тут еще очень много работы", — отметил политолог.

Напомним, Верховная Рада приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Власти рассчитывают, что установление квоты на ТВ позволит популяризировать украинский язык.