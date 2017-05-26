Грузия отмечает День независимости

ТБИЛИСИ, 26 мая – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Торжественные мероприятия и народные гуляния пройдут в столице и крупных городах Грузии в пятницу 26 мая по случаю празднования Дня независимости страны, информируют грузинские власти.

Праздничные мероприятия пройдут под лозунгом "Я из страны Руставели". Известная грузинская поэма "Витязь в тигровой шкуре" Шота Руставели будет основной тематикой празднования. В Грузии отмечают 850-летний юбилей легендарного поэта.

Традиционно эпицентром празднования Дня независимости является Тбилиси и центральный проспект Руставели. Именно в этом районе – между проспектом Руставели и площадью Свободы — будут проходить развлекательные шоу и концерты, каждое министерство расскажет о реализованных проектах и запланированных реформах.

В этом году, как и последние несколько лет, правительство Грузии не проводит военный парад, предпочитая народные гуляния. На площади Свободы в 12.00 порядка 400 новобранцев примут военную присягу, на главном проспекте будет выставлена военная техника. Военные экспонаты также покажут в других крупных городах страны.

На центральном проспекте в течение дня запланированы детские концерты и викторины, аукцион работ художников, выставка проектов стартаперов, концерты электронной, фольклорной и современной музыки, спектакли и театральные постановки, спортивные мероприятия, шоу аниматоров, шоу "оживления старых рецептов грузинских традиционных блюд". Вечер завершится гала-концертом с участием звезд грузинского шоу-бизнеса. В торжествах примут участие и выступят с речами премьер-министр Георгий Квирикашвили и президент Георгий Маргвелашвили.