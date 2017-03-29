Туск: безвиз между Грузией и ЕС - хороший сигнал для Украины

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Запуск безвизового режима между Грузией и Евросоюзом – это также хороший сигнал для Украины, считает президент Европейского совета Дональд Туск.

"Хорошие новости из Брюсселя о Грузии – это также позитивный сигнал для своевременного принятия решения о безвизовых путешествиях для Украины", — написал Туск в Twitter.

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Накануне, 28 марта, вступил в силу безвизовый режим между Грузией и ЕС. Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре страны-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, и Швейцария), а также четырех стран-кандидатов в Шенген (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия). Нахождение в странах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни можно как непрерывно, так и с перераспределением.

Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес-встречи, тренинги, участие в культурных мероприятиях, посещения близких и родственников. В случае рабочего и долгосрочного учебного визита гражданину Грузии будет необходимо получить визу в консульстве соответствующей страны.

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Для граждан Украины, как ожидается, безвизовый режим с ЕС начнет работать до конца июня этого года.