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    Туск: безвиз между Грузией и ЕС - хороший сигнал для Украины

    Тема:

    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация (286)

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    Во вторник, 28 марта, вступил в силу безвизовый режим между Грузией и ЕС. Президент Европейского совета Дональд Туск убежден, что это "позитивный сигнал для своевременного принятия решения о безвизовых путешествиях для Украины".
    Дональд Туск. Архивное фото
    REUTERS Francois Lenoir

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Запуск безвизового режима между Грузией и Евросоюзом – это также хороший сигнал для Украины, считает президент Европейского совета Дональд Туск.

    Грузия празднует введение безвизового режима с ЕС
    канал David Zhvania на
    Грузия празднует введение безвизового режима с ЕС

    "Хорошие новости из Брюсселя о Грузии – это также позитивный сигнал для своевременного принятия решения о безвизовых путешествиях для Украины", — написал Туск в Twitter

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    Накануне, 28 марта, вступил в силу безвизовый режим между Грузией и ЕС. Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре страны-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, и Швейцария), а также четырех стран-кандидатов в Шенген (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия). Нахождение в странах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни можно как непрерывно, так и с перераспределением.

    Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес-встречи, тренинги, участие в культурных мероприятиях, посещения близких и родственников. В случае рабочего и долгосрочного учебного визита гражданину Грузии будет необходимо получить визу в консульстве соответствующей страны.

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    Для граждан Украины, как ожидается, безвизовый режим с ЕС начнет работать до конца июня этого года.

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