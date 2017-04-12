Грузия отказалась от закупок российского газа

КИЕВ, 12 апр – РИА Новости Украина, Мэги Кикалейшвили. Министр энергетики Грузии Каха Каладзе заявил, что страна отказывается от закупок газа у "Газпрома" до конца текущего года.

Напомним, компания "Нафтогаз Украины" в понедельник сообщила, что уже 500 дней не закупает газ в Российской Федерации.

"Соглашение, которое было оформлено с "Газпромом", дает нам возможность не зависеть от российского газа… Нам выдается возможность приобрести газ у Азербайджана или Ирана. На сегодня мы приняли решение полностью загрузиться азербайджанским природным газом", — заявил Каладзе и добавил, что закупки российского газа "не будут производится до конца года".

Министр добавил, что по истечении двухлетнего договора с "Газпромом" Грузия будет иметь более твердые позиции, так как будет построено газохранилище, что даст возможность быть еще меньше зависимым от российского газа.

Азербайджанский газ на сегодняшний день является основным источником газоснабжения Грузии. Основная доля закупок приходится на холодный период времени, когда начинается отопительный сезон. В 2018 году в Грузии начнется строительство подземного газохранилища, которое планируется сдать в 2020 году.

Российский газ Грузия не закупает с 2007 года, до конца прошлого года страна получала 10% от общего объема поставок российского газа в Армению в качестве платы за транзит. Этот договор Грузии с "Газпромом" истек 1 января.

Переговоры по новому соглашению проходили в несколько этапов, они затянулись из-за того, что "Газпром" настаивал на оплате транзита деньгами, а не газом, как предлагала Грузия. В итоге грузинская сторона приняла решение согласиться с предложением "Газпрома". Договор оформлен на два года, согласно документу, в 2017 году "Газпром" оплатит транзит газа через Грузию по смешанной системе – частично деньгами и частично сырьем, а в 2018 году – только денежными расчетами.