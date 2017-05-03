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    Деканоидзе вернула себе грузинское гражданство - СМИ

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    Исход генацвале: Саакашвили, Лорткипанидзе, Деканоидзе (164)

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    По информации СМИ, гражданство Грузии гражданка Украины Деканоидзе получила с соблюдением всех норм закона: сначала она обратилась в Минюст с соответствующим запросом, а президент Грузии принял положительное решение по ее вопросу 12 апреля.
    Хатия Деканоидзе. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Экс-глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе вернула себе грузинское гражданство, сообщает Общественный вещатель Грузии со ссылкой на администрацию президента Грузии.

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    "Гражданство Грузии гражданка Украины Деканоидзе получила с соблюдением всех норм закона: сначала она обратилась в Минюст с соответствующим запросом, а президент Грузии принял положительное решение по ее вопросу 12 апреля", — говорится в сообщении.

    Деканоидзе была лишена гражданства Грузии после того, как ее назначили главой Нацполиции в Украине. Возглавляя Нацполицию, Деканоидзе воспользовалась нормой закона Украины "О гражданстве", которая позволяет иностранцу работать на госслужбе два года с сохранением двух паспортов, однако была лишена гражданства Грузии. 

    Напомним, по заявлению экс-руководителя Нацполиции Хатии Деканоидзе, одним из ключевых препятствий в совершенствовании работы Национальной полиции Украины является отсутствие изменений в "беззаконной и коррумпированной" прокуратуре и судебной системе Украины.

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