Деканоидзе вернула себе грузинское гражданство - СМИ

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Экс-глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе вернула себе грузинское гражданство, сообщает Общественный вещатель Грузии со ссылкой на администрацию президента Грузии.

"Гражданство Грузии гражданка Украины Деканоидзе получила с соблюдением всех норм закона: сначала она обратилась в Минюст с соответствующим запросом, а президент Грузии принял положительное решение по ее вопросу 12 апреля", — говорится в сообщении.

Деканоидзе была лишена гражданства Грузии после того, как ее назначили главой Нацполиции в Украине. Возглавляя Нацполицию, Деканоидзе воспользовалась нормой закона Украины "О гражданстве", которая позволяет иностранцу работать на госслужбе два года с сохранением двух паспортов, однако была лишена гражданства Грузии.

Напомним, по заявлению экс-руководителя Нацполиции Хатии Деканоидзе, одним из ключевых препятствий в совершенствовании работы Национальной полиции Украины является отсутствие изменений в "беззаконной и коррумпированной" прокуратуре и судебной системе Украины.