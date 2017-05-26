Клименко: спецоперация Порошенко против украинского народа в действии

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Как завил военный прокурор Украины Анатолий Матиос, задержания экс-сотрудников налоговой в разных регионах страны произошли в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего главы Министерства налогов и сборов Александр Клименко, которое ведет военная прокуратура.

По мнению Клименко, вся эта так называемая "самая масштабная антикоррупционная операция в истории Украины" – не более чем пиар и шоу, которое подготовили к отчету генерального прокурора Луценко в Верховной Раде.

"Все думающие и адекватные люди прекрасно понимают, что по сути никакого дела нет и быть не может. Все так называемое "дело Клименко" – это просто пиар и показуха со стороны власти Порошенко, чтобы отвлечь внимание от войны, кризиса и безумных деклараций чиновников. Говорил ранее и говорю сейчас – готов ответить за каждую свою подпись, за каждое решение на государственной службе. Мне нечего скрывать", — подчеркивает экс-министр на своей странице в соцсетях.

Как утверждает Клименко, ему не привыкать бороться с политическим давлением, абсурдностью выдвинутых ему обвинений, которые звучат от людей, поставивших себя выше закона, для которых "нарушение этого самого закона стало нормой жизни".

"На объективность и беспристрастность работы украинских правоохранительных органов сегодня не рассчитываю. Это рейдеры в погонах. За 3 года работы с международными судами я и моя команда одержали победы в европейских инстанциях, доказали безосновательность обвинений в мой адрес. Интерпол подтвердил политическую мотивированность действий украинской власти в отношении меня. В то же время в Украине три года подряд эти рейдеры в погонах, нарушая все возможные и невозможные законы, придумывают новые дела и абсурдные суммы ущерба", — отмечает Александр Клименко.

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Что касается сегодняшней ситуации, то взаимоотношения с теми людьми, которых сегодня задержали, по словам Клименко, у него разные. С кем-то из них он работал, кого-то увольнял прямо на коллегиях. А кто-то работал и после его ухода с должности – уже с нынешней властью.

"Среди задержанных сегодня – мать, которая в одиночку воспитывает маленького ребенка, пенсионер. Это в первую очередь люди. И я прекрасно понимаю, что сейчас с ними будет происходить дальше. Я видел это, когда в течение последних трех лет фабриковали уголовные дела по возмещению НДС против экс-сотрудников Министерства. Когда людей ломали прямо в следственных изоляторах, заставляли подписывать сфабрикованные показания. Угрожали расправами над родственниками. Не нужно питать иллюзий. Сегодня будет происходить то же самое", — подчеркивает экс-министр.

Клименко посоветовал им не впадать в отчаяние и пообещал, что им будет оказана вся необходимая правовая помощь и поддержка в борьбе за свои права.

"Я обращаюсь к сотрудникам правоохранительных органов, следователям военной прокуратуры. Каждое ваше действие будет задокументировано. И каждый из вас будет отвечать за любые фальсификации и давление на людей. Луценко, Матиос, Аваков и иже с ними уйдут. О вас и не вспомнят потом. Как и о судьях, которых сегодня заставляют принимать неправомерные решения", — считает бывший налоговик.

Он выразил надежду, что украинские суды должны противостоять давлению и телефонному праву.

"А если не смогут, я знаю, что в европейских судах мы точно докажем всю бесперспективность этих дел. А вам, Луценко, Аваков, Порошенко, скажу так: вы хотели к корыту – вы к нему дорвались. Теперь вы ломаете жизни людей только ради того, чтобы за это корыто удержаться. Именно вашей банде место в тюрьме. С одной железной кружкой на всех", — отметил Клименко.

Обращаясь к украинцам, которые весь день наблюдают за этим шоу с вертолетами-самолетами, сотнями военных прокуроров, полицейских, видеокамерами в аэропорту и которым еще несколько месяцев будут с экранов телевизоров рассказывать про "самую масштабную антикоррупционную операцию", Клименко порекомендовал помнить следующее: "когда вы смотрите в экраны своих телевизоров, в реальной жизни в этот самый момент Порошенко и его банда крадут последние государственные активы, разрешают распродать нашу украинскую землю, опять поднимают для нас тарифы и цены, повышают пенсионный возраст и вводят новые налоги. Самая масштабная спецоперация Порошенко против украинского народа в действии".