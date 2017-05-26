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    Общество

    В ожидании Порошенко: в центре Одессы поставили забор и турникеты

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    Центр Одессы перегородили забором. На территорию, где будет выступать глава государства, людей пускают только по "предварительным спискам". Вместе с тем президент будет передвигаться по городу на вертолете.
    Центр Одессы перед приездом президента Петром Порошенко
    usionline.com

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. В Одессе в связи с приездом главы государства Петра Порошенко в пятницу приняты беспрецедентные меры безопасности, сообщают местные СМИ.

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    Ранее сообщалось, что президент в пятницу примет участие в церемонии открытия Стамбульского парка и отреставрированной Потемкинской лестницы, а также побывает в Одесском детском оздоровительно-спортивном комплексе "Виктория".

    Сообщается, что по периметру Приморского бульвара от мэрии и Оперного театра и до Екатеринской площади выставлены забор и турникеты. На территорию, где будет выступать глава государства, людей пускают только по "предварительным спискам".

    usionline.com
    Центр Одессы перед приездом президента Петром Порошенко

    Как пишет odessa.net.ua, Порошенко будет передвигаться по городу на вертолете.

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    Вместе с тем в городе проходят также акции протеста. Так, у рамок перед выходом на Приморский бульвар проходит митинг, участники которого держат баннер "Одесса в плену бандитов и сепаратистов" и требуют пустить их на закрытую территорию.

    dumskaya.net
    Акция протеста в Одессе перед приездом президента Петра Порошенко
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