В ожидании Порошенко: в центре Одессы поставили забор и турникеты

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. В Одессе в связи с приездом главы государства Петра Порошенко в пятницу приняты беспрецедентные меры безопасности, сообщают местные СМИ.
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Ранее сообщалось, что президент в пятницу примет участие в церемонии открытия Стамбульского парка и отреставрированной Потемкинской лестницы, а также побывает в Одесском детском оздоровительно-спортивном комплексе "Виктория".
Сообщается, что по периметру Приморского бульвара от мэрии и Оперного театра и до Екатеринской площади выставлены забор и турникеты. На территорию, где будет выступать глава государства, людей пускают только по "предварительным спискам".
Как пишет odessa.net.ua, Порошенко будет передвигаться по городу на вертолете.
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Вместе с тем в городе проходят также акции протеста. Так, у рамок перед выходом на Приморский бульвар проходит митинг, участники которого держат баннер "Одесса в плену бандитов и сепаратистов" и требуют пустить их на закрытую территорию.