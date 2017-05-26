В Одессе к визиту Порошенко "спрятали" Стену Героев СССР

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Стену Героев СССР на Театральной площади в Одессе к визиту главы государства Петра Порошенко завесили композициями из воздушных шаров с символикой Украины и Евросоюза, сообщило в пятницу местное издание "Думская".

"К приезду президента стену Героев на Театральной площади завесили патриотическими шарами", — говорится в сообщении. Издание также приводит фотографии, на которых видно, что из шаров сложен флаг Украины и флаг Евросоюза.

Порошенко в пятницу посетит Одесскую область, планируется участие президента в открытии Стамбульского парка и отреставрированной Потемкинской лестницы в Одессе, а также в открытии участка отремонтированной автодороги "Спасское — Вилково".