Визит Порошенко в Одессу: показуха и закрытый город

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В пятницу, 26 мая, в Одессе состоялось открытие Стамбульского парка и Потемкинской лестницы. Торжественное событие посетил президент Украины Петр Порошенко.

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Глава государства во время своего выступления отдельно отметил межрегиональное сотрудничество, контакты на уровне городов и областей, как Одессы, так и Стамбула.

Подробности официального визита сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент из Одессы Александр Тарасенко.

О чем говорил Петр Порошенко в своей речи?

— Уже перерезали красную ленточку, происходит осмотр парка. Довольно интересное место, которое находиться возле Потемкинской лестницы, возле Приморского бульвара. Это самый центр Одессы. Место, которое многие годы было не в лучшем состоянии. Сейчас же с помощью турецкой стороны и усилиями Одесской мэрии, реставрация парка была сделана, полностью все обновлено, очень много различных новых объектов, которые будут интересны как одесситам, так и гостям города. Президент открыл Стамбульский парк, открыл Потемкинскую лестницу после реставрации.

dumskaya.net Президент Петр Порошенко прибыл в Одессу на открытие Стамбульского парка и Потемкинской лестницы.

В ходе выступления президент рассказал о том, что очень гордится тем, что вот-вот Украина получит безвиз, то есть украинцы смогут ездить без виз за границу. И сказал, что сегодня он хочет показать также всей Украине и одесситам то, что действительно, очень серьезные силы сейчас направляются на ремонт инфраструктуры, в частности туристического региона Одесской области. Это та дорога, которую сегодня откроет президент, которая находится между Спасским и Вилково. Это довольно интересное место, Вилково. Если кто не знает, украинская Венеция, туда сегодня отправляется Петр Порошенко, он заявил, что этим визитом хочет прорекламировать Вилково. То есть это такое хорошее туристическое место, к которому был, к сожалению, затруднен доступ из-за плохой дороги еще год назад. Но вот сегодня он покажет всей стране, что дорога там уже очень хорошая, туда можно ехать. И надеется своим визитом привлечь внимание туда не только украинцев, но зарубежных гостей, которые туда поедут в массовом порядке, так скажем. Еще он посетит детский оздоровительный центр "Виктория", который также после ремонта, и куда уже скоро начнут приезжать дети на оздоровление со всей Украины.

dumskaya.net Подготовка к визиту президента Порошенко в Одессе - Театральная площадь

В каких сферах президент видит наибольшие перспективы для взаимодействия Украины и Турции?

— По словам президента, в первую очередь это, конечно же, торгово-экономические отношения. Все-таки близость портов, и сейчас идет активным ходом торговля между Украиной и Турцией.

Но множество было заявлений, нареканий от тех же предпринимателей, от торговцев, что есть различные нюансы, различные трудности которые можно решить только на таком высшем уровне. И вот сегодняшняя встреча с представителями турецкой стороны должна какие-то расставить точки над "и" в этом вопросе. И будут найдены какие-то точки соприкосновения, как заявил президент. Также ремонт трассы также очень дает большие плюсы, так как торговый поток может идти не только по морю, но и по земле. То есть дальнобойщики могут в обе стороны направлять грузы, что также еще год назад было очень сложно сделать, потому что дороги были очень сильно разбиты. Еще есть ряд моментов, которые президент сказал, что мы можем наладить взаимоотношения с турецкой стороной. Это очень поможет не только одесскому региону, но и всей Украине. Это как транспортное сообщение, сейчас добавлены паромы, добавляются самолеты из той же Одессы, из Киева, больше становится рейсов. То есть общение идет все больше и больше. И он сказал, что всячески будет этому способствовать и вести переговоры, чтобы такое сближение шло, потому что это выгодно как украинской, так и турецкой стороне.

Какие меры безопасности сейчас предприняты в Одессе?

— Довольно серьезные меры безопасности были предприняты. Весь центр города перекрыт сегодня с самого утра. Очень много пробок.

А вокруг Приморского бульвара построен двухметровый металлический забор сеточный по всему периметру, чтобы никто из посторонних не мог попасть в эту охраняемую зону. И пройти в эту зону можно только через рамки металлоискателей. И довольно много правоохранителей. Есть бойцы ВСУ, которые традиционно помогают одесским полицейским. Количество правоохранителей не названо, но их, думаю, не меньше 1000 охраняют визит президента.

Улицы перекрывали в связи с визитом президента?

— Да, конечно, центр города перекрыт. Кстати, об этом уже были заявления довольно критические, что это не сильно красиво, когда приезжает политик, и из-за него перекрывают улицы. Но в данном случае это было сделано. Центр города стоит, и еще до 15.00 будут перекрыты основные улицы, по которым президент направлялся из аэропорта в центр города, и потом уедет в Вилково тоже из центра города. Все это перекрыто.

Еще такой есть интересный момент, возле Оперного театра, Театральной площади у нас есть такие большие стенды с именами героев СССР времен Второй Мировой Войны, и там звезды нарисованы, то есть такая символика коммунистическая, можно сказать.

И вот от греха подальше сегодня всю эту символику закрыли разноцветными шариками, желтыми и голубыми. То есть под цвет национального флага. Видимо, таким образом скрыли от президента такие моменты.

Пробки возникли?

— Да, к сожалению, возникли. Потому что в центре города довольно узкие улицы, и даже в обычный день там бывают пробки. Тем более, пятница, насыщенный день обычно перед выходными. И если их перекрыть, как сегодня случилось, то просто такой небольшой транспортный Апокалипсис.

Ранее директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил в эфире "ГС", что Петру Порошенко будет сложно победить на следующих президентских выборах, если он не начнет обеспечивать социальные и правовые гарантии украинцев.

А политический аналитик Тарас Чорновил в эфире прокомментировал отчет Юрия Луценко в Раде, и заявил, что генпрокурор выбрал правильный путь в борьбе с коррупционерами, но для задержания министров и депутатов ему нужно дать больше времени.