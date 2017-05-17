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    В антикоррупционном комитете обвинили БПП в саботаже заседаний

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    Народный депутат от "Самопомич" Егор Соболев отметил, что нет достаточного количества членов комитета, в частности, от "Блока Петра Порошенко" и от "Народного фронта".
    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Члены Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции заявляют о саботаже заседаний рядом народных депутатов, в частности, от "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта".

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    NABU/YouTube
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    На заседание комитета в среду собрались 10 депутатов из 24 при кворуме 13 человек.

    "Похоже, у нас сегодня снова проблема: нет достаточного количества членов комитета, в частности, от "Блока Петра Порошенко" и от "Народного фронта", которые, как правило, приходят на заседания; сегодня их снова нет", — цитирует УНИАН нардепа от "Самопомич" Егора Соболева.

    По словам Соболева, в последний раз с такой проблемой они сталкивались тогда, когда "были столкновения по поводу назначения независимого аудитора Антикоррупционного бюро".

    Нардеп от БПП Сергей Лещенко связал такой "саботаж" с представлением вновь кандидатуры Найджела Брауна в качестве аудитора НАБУ от парламента.

    "Я думаю, это настоящая причина. То есть, через шантаж показать, что комитет недееспособен, неработоспособен. Или вы назначаете Брауна нашим аудитором — а это потом будет фактически палач, который приведет на эшафот руководство НАБУ и изменит этот антикоррупционный орган, — или мы будем саботировать, затем три заседания без кворума, и ставится вопрос об отстранении уже Соболева с должности руководителя комитета", — заявил Лещенко.

    Он отметил, что никаких причин для такой массовой неявки сегодня не было.

    Ранее сообщалось, что активисты Центра противодействия коррупции, Transparency International Украина, Совета общественного контроля при НАБУ и нардепы Анна Гопко, Егор Соболев, Мустафа Найем устроили перформанс под Радой против блокирования работу НАБУ.

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