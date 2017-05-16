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    Под Раду принесли "трупы в полиэтиленовых пакетах"

    (обновлено: )169
    Под Верховную Раду принесли трупы в полиэтиленовых пакетах
    Под Верховную Раду принесли трупы в полиэтиленовых пакетах
    Под Верховную Раду принесли трупы в полиэтиленовых пакетах
    Под Верховную Раду принесли трупы в полиэтиленовых пакетах
    Под Верховную Раду принесли трупы в полиэтиленовых пакетах
    Под Верховную Раду принесли трупы в полиэтиленовых пакетах
    Под Верховную Раду принесли трупы в полиэтиленовых пакетах
    Под Верховную Раду принесли трупы в полиэтиленовых пакетах
    Под Верховную Раду принесли трупы в полиэтиленовых пакетах
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Под Верховную Раду принесли трупы в полиэтиленовых пакетах
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Под Верховную Раду принесли трупы в полиэтиленовых пакетах
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Под Верховную Раду принесли трупы в полиэтиленовых пакетах
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Под Верховную Раду принесли трупы в полиэтиленовых пакетах
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Под Верховную Раду принесли трупы в полиэтиленовых пакетах
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Под Верховную Раду принесли трупы в полиэтиленовых пакетах
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Под Верховную Раду принесли трупы в полиэтиленовых пакетах
    РИА Новости Украина Константин Гришин

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    Возле здания Верховной Рады в Киеве прошла акция "Внимание! Аварийно опасная Украина". В рамках нее перед стенами парламента разложили черные закрытые полиэтиленовые пакеты, в которые обычно кладут трупы. В частности, в результате ДТП. 

    Рядом с пакетами участники акции разложили пустые бутылки алкогольных напитков, что напоминает запрет употребления алкоголя за рулем, ведь это приводит к человеческим жертвам и ДТП. 

    Организаторы акции потребовали от народных депутатов отменить нормы законодательства о допустимом превышении скорости на плюс 20 км от установленного. А также увеличить штрафы за превышение скорости и не использование ремней безопасности. Предлагается также ввести норму о лишении водительских прав за превышение скорости на 50 км в час от допустимого. 

    Смотрите также: ДТП в Киеве: эвакуатор протаранил мост у метро "Левобережная"

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