Под Раду принесли "трупы в полиэтиленовых пакетах"

Возле здания Верховной Рады в Киеве прошла акция "Внимание! Аварийно опасная Украина". В рамках нее перед стенами парламента разложили черные закрытые полиэтиленовые пакеты, в которые обычно кладут трупы. В частности, в результате ДТП.

Рядом с пакетами участники акции разложили пустые бутылки алкогольных напитков, что напоминает запрет употребления алкоголя за рулем, ведь это приводит к человеческим жертвам и ДТП.

Организаторы акции потребовали от народных депутатов отменить нормы законодательства о допустимом превышении скорости на плюс 20 км от установленного. А также увеличить штрафы за превышение скорости и не использование ремней безопасности. Предлагается также ввести норму о лишении водительских прав за превышение скорости на 50 км в час от допустимого.

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