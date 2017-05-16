Комитет Рады призывает Порошенко предложить кандидатуру на пост главы НБУ

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой и банковской деятельности намерен обратиться к президенту страны Петру Порошенко с просьбой ускорить выдвижение кандидатуры на должность главы Нацбанка вместо заявившей об отставке Валерии Гонтаревой, сообщил во вторник глава комитета Сергей Рыбалка.

Ранее президент Украины заявил, что у него есть несколько кандидатов на пост главы Нацбанка, но он не будет называть имена до согласования с Верховной радой. Порошенко не исключает, что голосование по новому главе регулятора может состояться до конца июля.

"Ситуация в банковской системе, на самом деле, очень сложная. Поэтому мы с коллегами по комитету приняли решение обратиться к президенту Украины с призывом как можно скорее внести на рассмотрение Верховной рады кандидатуру на должность главы НБУ (Нацбанка Украины — Ред.). Затягивать с этим назначением нельзя. Вместе с тем все члены комитета считают крайне важным проведение публичного обсуждения кандидатуры, которую внесет президент. Никакой кулуарщины быть не может " — цитирует слова Рыбалка его пресс-служба.

По его словам, кандидат на должность главы Нацбанка должен не просто иметь собственное видение стратегии развития банковской системы, он должен публично изложить его перед депутатами и подробно ответить на все вопросы членов профильного комитета. Рыбалка сообщил, что члены комитета решили до пятницы согласовать текст обращения к Порошенко и сразу же направить в президентскую администрацию.

Ранее Нацбанк Украины сообщил о назначении с 11 мая первого зампредседателя регулятора Якова Смолия исполняющим обязанности главы финучреждения. Глава Нацбанка Украины Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. Пока президент Украины не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение.