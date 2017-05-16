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16.05.201712:42
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    Фотоленты

    Перформанс под Радой: палачи и "казнь" НАБУ

    (обновлено: )143
    Казнь НАБУ под Радой
    Казнь НАБУ под Радой
    Казнь НАБУ под Радой
    Казнь НАБУ под Радой
    Казнь НАБУ под Радой
    Казнь НАБУ под Радой
    Казнь НАБУ под Радой
    Казнь НАБУ под Радой
    Казнь НАБУ под Радой
    Казнь НАБУ под Радой
    Казнь НАБУ под Радой
    Казнь НАБУ под Радой
    Казнь НАБУ под Радой
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Казнь НАБУ под Радой
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Казнь НАБУ под Радой
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Казнь НАБУ под Радой
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Казнь НАБУ под Радой
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Казнь НАБУ под Радой
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Казнь НАБУ под Радой
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Казнь НАБУ под Радой
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Казнь НАБУ под Радой
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Казнь НАБУ под Радой
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Казнь НАБУ под Радой
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Казнь НАБУ под Радой
    РИА Новости Украина Константин Гришин

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    Активисты Центра противодействия коррупции, Transparency International Украина, Совета общественного контроля при НАБУ и нардепы Анна Гопко, Егор Соболев, Мустафа Найем устроили перформанс под Радой.

    НАБУ показало украинскую коррупцию в мире
    NABU/YouTube
    НАБУ сняло "промо-ролик" украинской коррупции в мире

    Они установили виселицу, символизирующую возможное блокирование деятельности НАБУ в случае принятия парламентом законопроекта 6220. Активисты совершили "казнь" НАБУ и призывали нардепов не принимать законопроект 6220, который 17 мая, должен рассматривать Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

    Участники акции держат в руках плакаты "Законопроект  6220 — убийство НАБУ", "6220 — убивает следствие НАБУ".

    "Проект закона 6220 предусматривает, что детективы НАБУ не смогут расследовать подследственные им коррупционные преступления должностных топ-лиц, если ранее по тем же обстоятельствам другие правоохранители закрыли дела. Выходит, если ГПУ или Нацполиция "сливают" производство, то детективы НАБУ будут вынуждены закрывать и свои собственные дела. Фактически это уничтожение независимого следствия НАБУ", — сообщила активистка Центра противодействия коррупции Александра Устинова агентству Укринформ.

    Ранее Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что суды массово затягивают с назначением к рассмотрению переданных им от Бюро уголовных производств.

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