Перформанс под Радой: палачи и "казнь" НАБУ

Активисты Центра противодействия коррупции, Transparency International Украина, Совета общественного контроля при НАБУ и нардепы Анна Гопко, Егор Соболев, Мустафа Найем устроили перформанс под Радой.

Они установили виселицу, символизирующую возможное блокирование деятельности НАБУ в случае принятия парламентом законопроекта 6220. Активисты совершили "казнь" НАБУ и призывали нардепов не принимать законопроект 6220, который 17 мая, должен рассматривать Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Участники акции держат в руках плакаты "Законопроект 6220 — убийство НАБУ", "6220 — убивает следствие НАБУ".

"Проект закона 6220 предусматривает, что детективы НАБУ не смогут расследовать подследственные им коррупционные преступления должностных топ-лиц, если ранее по тем же обстоятельствам другие правоохранители закрыли дела. Выходит, если ГПУ или Нацполиция "сливают" производство, то детективы НАБУ будут вынуждены закрывать и свои собственные дела. Фактически это уничтожение независимого следствия НАБУ", — сообщила активистка Центра противодействия коррупции Александра Устинова агентству Укринформ.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что суды массово затягивают с назначением к рассмотрению переданных им от Бюро уголовных производств.