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    Общество

    НАБУ обвинило суды в массовом затягивании с рассмотрением дел

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    По данным НАБУ, по состоянию на 30 апреля Бюро направило в суды 65 дел, из них суды приняли решения лишь по 17 делам, 26 дел находятся на стадии рассмотрения, а рассмотрение 22 не началось.
    Национальной антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что суды массово затягивают с назначением к рассмотрению переданных им от Бюро уголовных производств, информирует пресс-служба НАБУ.

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    NABU/YouTube
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    Отмечается, что по состоянию на 30 апреля Бюро направило в суды 65 дел, из них суды приняли решения лишь по 17 делам, 26 дел находятся на стадии рассмотрения, а рассмотрение 22 не началось.

    "Некоторые дела лежат в судах без движения больше года. Среди причин затягивания рассмотрения: проблемы с определением подсудности, невозможность сформировать состав судей, неявка участников, возвращение обвинительного акта и тому подобное", — отметили в НАБУ. 

    По данным НАБУ, все "рекорды" бьет дело о получении неправомерной выгоды судьей Северодонецкого городского суда, поскольку данное судебное разбирательство не начато уже 14 месяцев. 

    Также сообщается, что уже год в суде безрезультатно находится производство о незаконном влиянии на министра экономического развития и торговли, на протяжении 11 месяцев — дело о получении неправомерной выгоды начальницей отдела прокуратуры Кировоградской области.

    Как сообщалось ранее, за апрель этого года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины открыли девять новых уголовных производств. Всего расследуется 328 уголовных производств. 

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