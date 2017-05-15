БПП и Аваков блокируют работу НАБУ - эксперт

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. На этой неделе парламент будет голосовать за законопроект, который может заблокировать работу антикоррупционеров. Речь идет о документе, которым могут быть внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс относительно оснований закрытия уголовного производства. Сообщается, что расследование могут "посыпаться" благодаря лишь одному законопроекту под авторством народных депутатов.

При этом, НАБУ уже призвало парламентариев не поддерживать законотворческую инициативу, поскольку она заблокирует работу бюро.

Кто заинтересован в блокировании работы НАБУ, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.

"Я вижу в блокировании работы НАБУ определенную группу из БПП. Эта группа принадлежит к БПП, но формально считает себя внутренними оппозиционерами. Кроме того, у БПП есть еще один партнер — "Народный фронт". Но тут я бы обозначил конкретно фигуру Арсена Авакова, который возглавляет МВД. Он, мягко говоря, не очень хочет делиться функцией прослушки с НАБУ", — заявил эксперт.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что суды массово затягивают с назначением к рассмотрению переданных им от Бюро уголовных производств.