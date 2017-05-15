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    Политика

    БПП и Аваков блокируют работу НАБУ - эксперт

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    Эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что работу НАБУ блокирует определенная группа людей, принадлежащая к БПП, но которая считает себя внутренними оппозиционерами.
    Василий Вакаров
    Facebook Василия Вакарова

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. На этой неделе парламент будет голосовать за законопроект, который может заблокировать работу антикоррупционеров. Речь идет о документе, которым могут быть внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс относительно оснований закрытия уголовного производства. Сообщается, что расследование могут "посыпаться" благодаря лишь одному законопроекту под авторством народных депутатов.

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    При этом, НАБУ уже призвало парламентариев не поддерживать законотворческую инициативу, поскольку она заблокирует работу бюро.

    Кто заинтересован в блокировании работы НАБУ, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.

    "Я вижу в блокировании работы НАБУ определенную группу из БПП. Эта группа принадлежит к БПП, но формально считает себя внутренними оппозиционерами. Кроме того, у БПП есть еще один партнер — "Народный фронт". Но тут я бы обозначил конкретно фигуру Арсена Авакова, который возглавляет МВД. Он, мягко говоря, не очень хочет делиться функцией прослушки с НАБУ", — заявил эксперт.

    Ранее Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что суды массово затягивают с назначением к рассмотрению переданных им от Бюро уголовных производств.

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