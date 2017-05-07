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07.05.201712:17
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    Общество

    НАБУ назвало число новых открытых за последний месяц дел

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    По состоянию на 30 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд 65 обвинительных актов.
    Вывеска на здании Национального антикоррупционного бюро в Киеве
    УНИАН Мусиенко Владислав

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. За апрель этого года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины открыли девять новых уголовных производств, сообщила пресс-служба НАБУ.

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    NABU/YouTube
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    Отмечается, что всего расследуется 328 уголовных производств. 

    "По состоянию на 30 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд 65 обвинительных актов. В целом в работе детективов бюро находится 328 производств", — говорится в сообщении.

    В течение апреля было начато расследование 9 новых уголовных производств, сообщено о подозрении в совершении коррупционных правонарушений 21 человеку.

    Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что расследует преступления, ущерб от которых достигает 85 млрд грн.

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