НАБУ назвало число новых открытых за последний месяц дел

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. За апрель этого года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины открыли девять новых уголовных производств, сообщила пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что всего расследуется 328 уголовных производств.

"По состоянию на 30 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд 65 обвинительных актов. В целом в работе детективов бюро находится 328 производств", — говорится в сообщении.

В течение апреля было начато расследование 9 новых уголовных производств, сообщено о подозрении в совершении коррупционных правонарушений 21 человеку.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что расследует преступления, ущерб от которых достигает 85 млрд грн.