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    Политика

    Ляшко четыре часа допрашивали в НАБУ

    (обновлено: )9110
    По словам лидера "Радикальной партии", его допрашивали в качестве свидетеля по факту незаконного обогащения. Он добавил, что заинтересован в установлении истины.
    Олег Ляшко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что его четыре часа допрашивали в Национальном антикоррупционном бюро по факту возможного незаконного обогащения.

    Ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело о возможном незаконном обогащении Ляшко. Сам лидер "радикалов" назвал это дело "политическим заказом".

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    "Меня четыре часа допрашивали в качестве свидетеля по факту незаконного обогащения. Я спрашиваю: "Кого?" — "Лица". Я спрашиваю: "Какого лица?" — "Нет лица. Личность не установлена". Тогда, о чем вы меня допрашиваете? По какому факту и по какому делу? Поскольку допрос длился в НАБУ, мы дали все показания ", — заявил Ляшко.

    Он отметил, что заинтересован в том, чтобы максимально установить истину и доказать, что это сфальсифицированное уголовное производство.

    "Абсолютно вымышленное дело. Нет никаких оснований для возбуждения дела. Нет даже факта. Они не могут сообщить факт, по которому возбуждено дело", — отметил Ляшко.

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