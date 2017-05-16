МИД РФ высказался о решении Рады штрафовать за георгиевские ленты

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Верховной Рады о штрафах за изготовление и ношение георгиевских лент на территории страны ставит под сомнение принципиальную возможность объединения Украины.

"Если серьезно, то решение антидемократическое и антиисторическое, ставящее под сомнение принципиальную возможность какого-либо объединения страны. А как, интересно, в следующем году на Украине будут праздновать День Победы и проводить шествия Бессмертного полка?" — написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее стало известно, что Верховная Рада Украины приняла закон, которым предлагается ввести административную ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение в Украине георгиевской ленты.

Такое решение на заседании во вторник поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документ должен подписать президент Украины.