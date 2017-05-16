наверх
16.05.201718:43
Курсы валют НБУ
  • EUR29.05+ 0.25
  • USD26.47- 0.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    МИД РФ высказался о решении Рады штрафовать за георгиевские ленты

    Тема:

    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты (243)

    (обновлено: )1710
    Как отметили в МИД РФ, решение Рады было антидемократическим и антиисторическим, ставящим под сомнение принципиальную возможность какого-либо объединения Украины.
    Георгиевская ленточка
    RIA News Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Верховной Рады о штрафах за изготовление и ношение георгиевских лент на территории страны ставит под сомнение принципиальную возможность объединения Украины.

    День Победы во Львове
    УНИАН
    Львов, 9 мая: сожжение георгиевской ленты и отсутствие драк

    "Если серьезно, то решение антидемократическое и антиисторическое, ставящее под сомнение принципиальную возможность какого-либо объединения страны. А как, интересно, в следующем году на Украине будут праздновать День Победы и проводить шествия Бессмертного полка?" — написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

    Ранее стало известно, что Верховная Рада Украины приняла закон, которым предлагается ввести административную ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение в Украине георгиевской ленты.

    Такое решение на заседании во вторник поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документ должен подписать президент Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Георгиевская ленточка
    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Андрей Артеменко
    Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    Взрывотехническая служба
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском