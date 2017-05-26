Бондаренко о партии Савченко: власть расслабилась и перестала бояться

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Народный депутат Надежда Савченко презентовала в четверг, 25 мая, свою политическую силу. По словам летчицы-героини, министерство юстиции не зарегистрировало политсилу "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

"Сегодня мы должны были презентовать новую политическую силу "Общественно-политическую платформу Надежды Савченко". Все было готово для этой презентации, кроме одного – партия проходит перерегистрацию. Минюст, несмотря на то, что истекли все сроки по закону, не сделал перерегистрацию партии", – заявила Савченко.

По мнению директора Фонда "Украинская политика" Костя Бондаренко, летчице-героине важно не столько создание политическое движение и его функционирование, сколько сам процесс его презентации.

"Савченко уже далеко не впервые презентует общественности свою партию – что-то было во Львове, что-то – в Киеве. Но до сих пор не ясно, кто является членом партии, кто будет входить в это движение, – недоумевает политолог. – Создается впечатление, что кроме самой Савченко в ее политсиле никого и нет.

Мне кажется, что для Надежды важен не результат, а процесс. Разговоры о презентации партии для депутата намного эффективнее, чем сама партия. Вполне возможно, что спустя какое-то время мы станем свидетелями презентации четвертой, пятой партии Савченко".

Эксперт пока не видит серьезных шансов для Савченко ворваться в большую украинскую политику.

"У нее банально нет ресурсов: ни денежных, ни интеллектуальных, ни организационных. Для Савченко было бы гораздо эффективнее влиться в какой-то готовый большой проект, самостоятельного политического будущего для Савченко я пока что не вижу.

На самом деле, я пока что слабо представляю себе портрет избирателя Савченко", — говорит Бондаренко.

Смотрите также: Савченко: год на свободе и в большой политике

По его мнению, заявления депутата о том, что власть всячески вставляет палки в колеса – не более чем игра на публику.

"Я думаю, что для власти Савченко никогда не была страшной. Да, существовали некоторые фобии, что за Савченко может стоять Виктор Медведчук, а сама она является "троянским конем" Кремля, но когда на Банковой не увидели ни одного, ни второго, то, соответственно, расслабились", – отметил эксперт.