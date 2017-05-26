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    Бондаренко о партии Савченко: власть расслабилась и перестала бояться

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    По мнению политического эксперта Костя Бондаренко, у Надежды Савченко и презентованной ей политической силы нет серьезных шансов ворваться в большую украинскую политику.
    Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Народный депутат Надежда Савченко презентовала в четверг, 25 мая, свою политическую силу. По словам летчицы-героини, министерство юстиции не зарегистрировало политсилу "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". 

    "Сегодня мы должны были презентовать новую политическую силу "Общественно-политическую платформу Надежды Савченко". Все было готово для этой презентации, кроме одного – партия проходит перерегистрацию. Минюст, несмотря на то, что истекли все сроки по закону, не сделал перерегистрацию партии", – заявила Савченко.

    По мнению директора Фонда "Украинская политика" Костя Бондаренко, летчице-героине важно не столько создание политическое движение и его функционирование, сколько сам процесс его презентации. 

    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Савченко пока еще не сбитый летчик - Якубин

    "Савченко уже далеко не впервые презентует общественности свою партию – что-то было во Львове, что-то – в Киеве. Но до сих пор не ясно, кто является членом партии, кто будет входить в это движение, – недоумевает политолог. – Создается впечатление, что кроме самой Савченко в ее политсиле никого и нет

    Мне кажется, что для Надежды важен не результат, а процесс. Разговоры о презентации партии для депутата намного эффективнее, чем сама партия. Вполне возможно, что спустя какое-то время мы станем свидетелями презентации четвертой, пятой партии Савченко".

    Эксперт пока не видит серьезных шансов для Савченко ворваться в большую украинскую политику. 

    "У нее банально нет ресурсов: ни денежных, ни интеллектуальных, ни организационных. Для Савченко было бы гораздо эффективнее влиться в какой-то готовый большой проект, самостоятельного политического будущего для Савченко я пока что не вижу. 

    На самом деле, я пока что слабо представляю себе портрет избирателя Савченко", — говорит Бондаренко.

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    По его мнению, заявления депутата о том, что власть всячески вставляет палки в колеса – не более чем игра на публику. 

    "Я думаю, что для власти Савченко никогда не была страшной. Да, существовали некоторые фобии, что за Савченко может стоять Виктор Медведчук, а сама она является "троянским конем" Кремля, но когда на Банковой не увидели ни одного, ни второго, то, соответственно, расслабились", – отметил эксперт.

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