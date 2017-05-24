Порошенко примет участие в саммите "Восточного партнерства"

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в ноябре примет участие в саммите стран "Восточного партнерства", сообщил в среду глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

"Безвизовый режим приведет к новому уровню контактов. У нас есть шанс дать дополнительный толчок этим контактам в рамках "Восточного партнерства". Президент Украины примет участие в саммите "Восточного партнерства" в ноябре этого года в Брюсселе", — сказал Климкин в ходе совещания по вопросам отмены визового режима с ЕС в Волынской области.

Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и достаточности средств для этого.

"Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных соседей — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.