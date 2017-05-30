Усик готов выйти на ринг против российских боксеров в Москве

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик готов выйти на ринг против российских боксеров Дениса Лебедева и Мурата Гассиева, обладающих поясами WBA и IBF соответственно, в любом городе мира, в том числе в Москве Об этом украинский боксер заявил в эфире программы "Политика чемпионов" на телеканала NewsONE.

"Это были бы хорошие поединки для бокса, для любителей бокса. А здесь начинают подключать политику, начинает мусор литься… Здесь вообще надо забыть о политике и смотреть только в сторону спорта, потому что так никакого интереса нет — мы стоим на месте, не развиваемся ", — заявил Усик.

"Мне вообще без разницы, где драться — я готов ехать в любой город мира в любую страну мира. Я готов ехать в Москву или в какие-то другие города, чтобы боксировать с этими ребятами. Просто нужно договариваться — чтобы промоутеры между собой разговаривали ", — добавил украинский боксер.

Напомним, следующий бой Александра Усика пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец" 12 августа.