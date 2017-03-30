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    Ловкость рук. Ломаченко и Усик тренируют скорость и реакцию

    (обновлено: )64
    Украинские боксеры Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик продолжают тренировки. Они выйдут на ринг в пригороде Вашингтона Оксон Хилл в один день - 8 апреля. Как Ломаченко и Усик отрабатывают скорость и реакцию, смотрите на видео.
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    Соперником Александра Усика станет американец Майкл Хантер-младший.

    В рамках этого вечера бокса бои проведут также его украинские коллеги по рингу Василий Ломаченко и Александр Гвоздик. Соперником первого станет американец Джейсон Соса, а Гвоздика – кубинец Юниески Гонсалес.

    Смотрите также: Встреча Усика в Борисполе после победного боя в США

    Ранее сообщалось, что все билеты на боксерский вечер с участием Василия Ломаченко (7-1, 5 КО), Александра Усика (11-0, 10 КО) и Александра Гвоздика (12-0, 10 КО) проданы.

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