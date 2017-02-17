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    Спорт

    Усик сообщил имя своего следующего соперника

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    По словам чемпиона WBO в первом тяжелом весе Александра Усика, он намерен встретиться со всеми боксерами, у кого есть чемпионские пояса, а следующим соперником будет Майкл Хантер.
    Александр Усик. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Украинский чемпион WBO в первом тяжелом весе Александр Усик (11-0, 10 КО) сообщил о своих следующих соперниках во время прямого эфира в своем Instagram, сообщает Xsport.

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    "Следующий соперник, насколько мне известно, Майкл Хантер. Я хочу встретиться со всеми ребятами, у кого есть чемпионские пояса", — заявил Усик. Отметим, что Хантер свой последний бой провел в мае прошлого года, победив Айжа Томаса решением судей.

    Ранее сообщалось, что Усик решил прекратить сотрудничество с американским тренером Джеймсом Али Баширом. Причиной такого решения украинского боксера стало желание в дальнейшем сотрудничать с тренером Анатолием Ломаченко, с которым он выиграл золотую медаль Олимпийских Игр в Лондоне.

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