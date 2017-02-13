Усик отказался от американского тренера в пользу Ломаченко

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации в первом тяжелом весе украинец Александр Усик решил прекратить сотрудничество с американским тренером Джеймсом Али Баширом, сообщает Boxing News.

Причиной такого решения украинского боксера стало желание в дальнейшем сотрудничать с тренером Анатолием Ломаченко, с которым он выиграл золотую медаль Олимпийских Игр в Лондоне.

Усик работал с Али Баширом с ноября 2013 года, проведя под его руководством 10 из 11-ти поединков на профи-ринге, в том числе и два боя за титул чемпиона мира.

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Ранее сообщалось, что Александр Усик одержал победу в поединке с южноафриканцем Табисо "Скалой" Мчуну. Первая защита титула чемпиона мира WBO в первом тяжелом весе состоялась в Лос-Анджелесе.