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    Спорт

    Усик отказался от американского тренера в пользу Ломаченко

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    Причиной решения разорвать контракт с американцем стало желание украинского боксера в дальнейшем сотрудничать с тренером Анатолием Ломаченко, с которым он выиграл золотую медаль Олимпийских Игр в Лондоне.
    Встреча Александра Усика в аэропорту Борисполь
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации в первом тяжелом весе украинец Александр Усик решил прекратить сотрудничество с американским тренером Джеймсом Али Баширом, сообщает Boxing News.

    Усик vs Мчуну. Полное видео чемпионского поединка. Видео
    Facebook НОК Украины
    Усик vs Мчуну. Полное видео чемпионского поединка

    Причиной такого решения украинского боксера стало желание в дальнейшем сотрудничать с тренером Анатолием Ломаченко, с которым он выиграл золотую медаль Олимпийских Игр в Лондоне.

    Усик работал с Али Баширом с ноября 2013 года, проведя под его руководством 10 из 11-ти поединков на профи-ринге, в том числе и два боя за титул чемпиона мира.

    Смотрите также: Встреча Усика в Борисполе после победного боя в США

    Ранее сообщалось, что Александр Усик одержал победу в поединке с южноафриканцем Табисо "Скалой" Мчуну. Первая защита титула чемпиона мира WBO в первом тяжелом весе состоялась в Лос-Анджелесе.

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