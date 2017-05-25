Следующий бой Усика пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец"

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Чемпион мира по боксу по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик впервые проведет защиту титула у себя на родине. Следующий бой боксера пройдет в Украине.

Как сообщает сайт "Чемпион", Усик будет драться в Одессе на стадионе футбольного клуба "Черноморец". Ожидается, что Александр выйдет в ринг 12 августа.

Оппонент боксера пока неизвестен. По данным источника, в данный момент активно продолжаются поиски соперника. Стоит отметить, что стадион "Черноморец" после реконструкции вмещает 34 тысячи зрителей. Кроме того, при необходимости, на арене могут быть установлены дополнительные места.

ранее сообщалось, что Усик поднялся на первое место в рейтинге боксеров-тяжеловесов по версии британского журнала "The Ring". На втором месте находится российский боец Мурат Гассиев, а на третьем — британец Тонни Бэллью.