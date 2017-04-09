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    Суперсерия от Усика в конце боя против Хантера

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    В последнем раунде Александр Усик буквально громил Майкла Хантера непрерывными жесткими ударами, но американец удивительным образом выстоял на ногах и рефери не остановил бой.
    Канал vk.com/ukraineatamanspro на Youtube

    Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик во второй раз защитил свой титул, победив американца Майкла Хантера 9 апреля на арене в американском Оксон Хилле.

    Боксеры отработали все 12 раундов. Первая половина боя была равной, Усик вел в инициативе, начиная с 5 раунда. В итоге Усик победил по очкам 117 — 110. 

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    "Александр Усик, Симферополь, Украина" — сказал судья, объявляя победителя.

    Бой Усика был организован в рамках беспрецедентного вечера бокса.

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