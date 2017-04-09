Суперсерия от Усика в конце боя против Хантера

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик во второй раз защитил свой титул, победив американца Майкла Хантера 9 апреля на арене в американском Оксон Хилле.

Боксеры отработали все 12 раундов. Первая половина боя была равной, Усик вел в инициативе, начиная с 5 раунда. В итоге Усик победил по очкам 117 — 110.

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"Александр Усик, Симферополь, Украина" — сказал судья, объявляя победителя.

Бой Усика был организован в рамках беспрецедентного вечера бокса.