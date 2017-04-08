Усик, Ломаченко и Гвоздик ночью выйдут на ринг в США

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КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В пригороде Вашингтона, городе Оксон-Хилл, в ночь с 8 на 9 апреля в ринг выйдут сразу три украинских боксера, два из которых — чемпионы мира. Об этом сообщает Укринформ.

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Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик проведут свои очередные бои в течение одного боксерского шоу на арене MGM National Harbor в пригороде Вашингтона – Оксон-Хилле (штат Мэриленд).

Также трио боксеров записали видеобращение к своим фанатам.

Главным событием вечера станет поединок Василия Ломаченко, он будет защищать свой чемпионский пояс WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) от посягательств американца Джейсона Сосы. Также будет защищать титул чемпиона WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг) Александр Усик. Его соперник – Майкл Хантер (США). Александр Гвоздик проведет рейтинговый бой (вес до 79,4 кг) против известного кубинца Юниески Гонсалеса. По мнению Ломаченко, этот вечер – огромный шаг для популяризации Украины в США, а лучшее его завершение – три победы украинцев.

Ранее сообщалось, что все билеты на боксерский вечер с участием украинских боксеров Василия Ломаченко, Александра Усика и Александра Гвоздика проданы.