Ломаченко - Соса: обмен взглядами

Чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) встретился на пресс-конференции со своим предстоящим соперником американцем Джейсоном Сосой (20-1-4, 15 КО). По окончании мероприятия боксеры провели традиционную "битву взглядов".

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Напомним, 8 апреля в Мэриленде Василий Ломаченко сразится с американцем Джейсоном Сосой. В этот же день чемпион WBO в первом тяжелом весе Александр Усик будет биться с американцем Майклом Хантером, а Александру Гвоздику будет противостоять кубинец Юниески Гонсалес.