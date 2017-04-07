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    Ломаченко - Соса: обмен взглядами

    (обновлено: )47
    Чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) встретился на пресс-конференции со своим предстоящим соперником американцем Джейсоном Сосой (20-1-4, 15 КО).
    Видеоканал Fight Hub TV на Youtube

    Чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) встретился на пресс-конференции со своим предстоящим соперником американцем Джейсоном Сосой (20-1-4, 15 КО). По окончании мероприятия боксеры провели традиционную "битву взглядов".

    Смотрите также: Документальный фильм американских журналистов про Василия Ломаченко

    Напомним, 8 апреля в Мэриленде Василий Ломаченко сразится с американцем Джейсоном Сосой. В этот же день чемпион WBO в первом тяжелом весе Александр Усик будет биться с американцем Майклом Хантером, а Александру Гвоздику будет противостоять кубинец Юниески Гонсалес.

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