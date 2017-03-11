наверх
11.03.201713:21
Курсы валют НБУ
  • EUR28.39- 0.12
  • USD26.91- 0.05
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Все билеты на бой Ломаченко, Усика и Гвоздика проданы

    (обновлено: )39
    Согласно информации, арена MGM National Harbor вмещает 3 тысячи зрителей. Все три поединка, в которых будут участвовать Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик, будет транслировать телеканал HBO в прямом эфире.
    Украинский боксер Василий Ломаченко
    Василий Ломаченко/ВКонтакте

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Все билеты на боксерский вечер с участием украинских боксеров Василия Ломаченко (7-1, 5 КО), Александра Усика (11-0, 10 КО) и Александра Гвоздика (12-0, 10 КО) проданы.

    Как Усик и Гвоздик готовятся в Калифорнии. Видео
    Видеоканал ESNEWS на Youtube
    Тренировка Усика и Гвоздика в Калифорнии

    Арена MGM National Harbor (Оксон Хилл, Мэриленд, США) вмещает 3 тысячи зрителей, передает "112 Украина".

    Все три поединка будет транслировать телеканал HBO в прямом эфире. Напомним, бои украинцев состоятся 8-го апреля.

    Чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко сразится с американцем Джейсоном Сосой (20-1-4, 15 КО). Чемпион WBO в первом тяжелом весе Александр Усик будет биться также с американцем Майклом Хантером (12-0, 8 КО) а Александру Гвозику будет противостоять кубинец Юниески Гонсалес (18-2, 14 КО).

    Ранее сообщалось, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации в первом тяжелом весе украинец Александр Усик решил прекратить сотрудничество с американским тренером Джеймсом Али Баширом. Причиной такого решения украинского боксера стало желание в дальнейшем сотрудничать с тренером Анатолием Ломаченко, с которым он выиграл золотую медаль Олимпийских Игр в Лондоне.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Солонтай
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Блокада в Конотопе
    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти
    Насирова принесли в жертву МВФ в обмен на возможный транш кредита – Якубин
    Зря болел. Арест и дело Насирова
    Дмитрий Левусь
    Украина против России: суд в Гааге