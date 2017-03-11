Все билеты на бой Ломаченко, Усика и Гвоздика проданы

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Все билеты на боксерский вечер с участием украинских боксеров Василия Ломаченко (7-1, 5 КО), Александра Усика (11-0, 10 КО) и Александра Гвоздика (12-0, 10 КО) проданы.

Арена MGM National Harbor (Оксон Хилл, Мэриленд, США) вмещает 3 тысячи зрителей, передает "112 Украина".

Все три поединка будет транслировать телеканал HBO в прямом эфире. Напомним, бои украинцев состоятся 8-го апреля.

Чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко сразится с американцем Джейсоном Сосой (20-1-4, 15 КО). Чемпион WBO в первом тяжелом весе Александр Усик будет биться также с американцем Майклом Хантером (12-0, 8 КО) а Александру Гвозику будет противостоять кубинец Юниески Гонсалес (18-2, 14 КО).

Ранее сообщалось, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации в первом тяжелом весе украинец Александр Усик решил прекратить сотрудничество с американским тренером Джеймсом Али Баширом. Причиной такого решения украинского боксера стало желание в дальнейшем сотрудничать с тренером Анатолием Ломаченко, с которым он выиграл золотую медаль Олимпийских Игр в Лондоне.