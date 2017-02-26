Боксер Уайлдер защитил титул чемпиона WBC в бою с Вашингтоном

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, победив Джеральда Вашингтона, информирует Р-Спорт.

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31-летний Уайлдер победил своего соперника техническим нокаутом в пятом раунде.

Сообщается, что бой прошел в субботу в американском Бирмингеме.

Для Уайлдера эта победа стала 38-й (37-й нокаутом) в 38 боях. Вашингтон потерпел первое поражение в карьере (также у него 18 побед и 1 ничья).

Напомним, по данным Европейской конфедерации бокса, чемпионат Европы пройдет в Харькове с 14 по 26 июня 2017 года.