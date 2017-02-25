В аэропорту Флориды задержали сына боксера Мохаммеда Али

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Сын боксера Мохаммеда Али был задержан в международном аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде. Об этом сообщает газета Miami New Times.

Его задержали 7 февраля на два часа сотрудники иммиграционной службы, когда Мохаммед Али-младший со своей матерью Халилой Али прилетел во Флориду c Ямайки.

Согласно информации, его дважды спрашивали о религиозной принадлежности. Экс-жену Мохаммеда Али не задерживали, так как у нее была фотография, где она запечатлена вместе со знаменитым боксером.

Друг семьи и бывшего федерального прокурора Крис Манчини сообщил, что у Али-младшего нет криминального прошлого и он — гражданин США. "Это возмутительно. Я не знаю, что происходит с утверждением (президента США Дональда) Трампа о том, что его запрет не основан на религии", — заявил Манчини.

Президент США ранее подписал указ "о защите США от терроризма", который приостанавливает прием беженцев из Сирии на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.