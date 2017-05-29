СБУ проводит обыски в офисах "Яндекса"

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины проводит обыск в киевском и одесском офисах интернет-компании "Яндекс Украина", сообщает издание Marketing Challenge со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.

По словам Гитлянской, обыск проводится на основании статьи 111 Криминального кодекса Украины (государственная измена), которая также распространяется на угрозу информационной безопасности страны. Виновным по данной статье грозит лишение свободы сроком на 12-15 лет с конфискацией имущества.

В компании "Яндекс Украина" подтвердили информацию об обысках.

"В наших офисах в Киеве и Одессе сейчас находятся представители Службы безопасности Украины. Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем. К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию", — сообщили в пресс-службе компании.

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Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В среду, 17 мая, указ президента был опубликован в официальной прессе и вступил в силу.