Мусорная эстафета. Под Полтавой второй день горит полигон

Согласно данным Главного управления ГСЧС в Полтавской области, спасатели, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади 0,015 га. К ночи воскресенья был ликвидирован пожар на площади 0,011 га.

В результате пожара травмированных и погибших нет. Причина возгорания устанавливается.

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Кадры тушения пожара выложены в понедельник, 29 мая, на канале ведомства в Youtube.

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В конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.