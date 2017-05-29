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    Мусорная эстафета. Под Полтавой второй день горит полигон

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    Невыносимый мусор Львова (291)

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    На Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов, которая находится в селе Макуховка, зафиксирован пожар. Сообщение о возгорании мусора поступило в воскресенье, и к вечеру оно было локализовано. Работы по ликвидации пожара продолжаются.
    ГУ ГСЧС в Полтавской области/Youtube

    Согласно данным Главного управления ГСЧС в Полтавской области, спасатели, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади 0,015 га. К ночи воскресенья был ликвидирован пожар на площади 0,011 га. 

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    Zik
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    В результате пожара травмированных и погибших нет. Причина возгорания устанавливается.

    Смотрите также: Горы мусора во Львове: город превратился в свалку

    Кадры тушения пожара выложены в понедельник, 29 мая, на канале ведомства в Youtube.

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    В конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.

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