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    Пресс-Центр

    Четыре шага, чтобы избежать мусорной катастрофы в Киеве - пресс-конференция

    (обновлено: )47
    В четверг, 25 мая, в 14.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция "Четыре шага, чтобы избежать мусорной катастрофы в Киеве".
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В четверг, 25 мая, в 14.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция "Четыре шага, чтобы избежать мусорной катастрофы в Киеве". Презентация исследования общественной организации "Публичный аудит".

    Киевские власти планируют активно бороться с мусором: предусмотрено построить пять новых центров переработки твердых бытовых отходов. Предусмотрена установка новых типов подземных контейнеров. В частности, 50 таких контейнеров должны вскоре появиться в центральной части Киева, а до конца года — 250 по всему городу. "Мусорные вопросы" волнуют киевлян — они часто жалуются на проблемы со сбором и переработкой мусора, качественному состоянию контейнеров. Этими проблемами в течение последних семи лет занимается специальная Программа обращения с бытовыми отходами.

    Специалисты "Публичного аудита" выделили из Программы 4 проблемы, на которых столичная власть должна обратить внимание в первую очередь:

    — Реконструкция и модернизация завода "Энергия" ПАО "Киевэнерго" — строительство системы химической очистки дымовых газов, модернизации паропроводов, установления паровых турбин, строительство сортировальной линии и линии из обработки пищевых (органических) отходов.

    — Строительство четырех комплексов переработки и сортировки ТБО в правобережной и левобережной частях Киева.

    — Реконструкция Полигона № 5, на котором уже исчерпан ресурс захоронения. Оборудование для очистки фильтрата на сегодня не отвечает технологическим и техническим характеристикам.

    — Расширение площади складирования отходов и строительство третьей очереди на Полигоне № 6. Он не имеет необходимых мощностей для переработки крупногабаритных отходов, несмотря на то, что ориентирован именно на них.

    Эксперт:

    Владимир Тарчинский, аналитик ОО "Публичный аудит"

    Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям

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