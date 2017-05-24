Четыре шага, чтобы избежать мусорной катастрофы в Киеве - пресс-конференция

В четверг, 25 мая, в 14.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция "Четыре шага, чтобы избежать мусорной катастрофы в Киеве". Презентация исследования общественной организации "Публичный аудит".

Киевские власти планируют активно бороться с мусором: предусмотрено построить пять новых центров переработки твердых бытовых отходов. Предусмотрена установка новых типов подземных контейнеров. В частности, 50 таких контейнеров должны вскоре появиться в центральной части Киева, а до конца года — 250 по всему городу. "Мусорные вопросы" волнуют киевлян — они часто жалуются на проблемы со сбором и переработкой мусора, качественному состоянию контейнеров. Этими проблемами в течение последних семи лет занимается специальная Программа обращения с бытовыми отходами.

Специалисты "Публичного аудита" выделили из Программы 4 проблемы, на которых столичная власть должна обратить внимание в первую очередь:

— Реконструкция и модернизация завода "Энергия" ПАО "Киевэнерго" — строительство системы химической очистки дымовых газов, модернизации паропроводов, установления паровых турбин, строительство сортировальной линии и линии из обработки пищевых (органических) отходов.

— Строительство четырех комплексов переработки и сортировки ТБО в правобережной и левобережной частях Киева.

— Реконструкция Полигона № 5, на котором уже исчерпан ресурс захоронения. Оборудование для очистки фильтрата на сегодня не отвечает технологическим и техническим характеристикам.

— Расширение площади складирования отходов и строительство третьей очереди на Полигоне № 6. Он не имеет необходимых мощностей для переработки крупногабаритных отходов, несмотря на то, что ориентирован именно на них.



Эксперт:



Владимир Тарчинский, аналитик ОО "Публичный аудит"



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