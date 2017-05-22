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    Последствия мусорного кризиса. Львов атакуют огромные крысы

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    Операция "утилизация". Гастроли львовского мусора по стране (285)

    (обновлено: )930110
    В интернете появились кадры, где запечатлены огромные крысы, бегающие по заваленным мусором улицах Львова. Местные СМИ пишут, что ситуация усугубилась после ливня: мусор водными потоками со стихийных свалок разнесло по всему городу.
    Ведомости Украина/Youtube

    Кадры выложены на канале издания "Ведомости Украина" в Youtube.

    На Волыни задержали 4 фуры с львовским мусором
    volynpost.com
    На Волыни задержаны четыре фуры с львовским мусором

    Ливни обрушились на Львовскую область накануне. В результате неблагоприятных погодных условий из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач были обесточены 38 населенных пунктов, 18 из которых частично.

    Смотрите также: Экстренная ситуация во Львове: мощный ливень и реки мусора

    В конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.

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