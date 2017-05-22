Ливни во Львовской области: обесточены почти 40 населенных пунктов

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. В результате ухудшения погодных условий во Львовской области обесточены почти 40 населенных пунктов, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Двадцать первого мая в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, шквалистые порывы ветра) в результате срабатывания автоматики защиты линий электропередач, обесточены 38 населенных пунктов (из них 18 частично) во Львовской области", — говорится в сообщении.

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К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

В воскресенье, 21 мая во Львове выпало 30% от месячной нормы осадков. Мощный ливень превратил улицы в реки мусора.