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    Общество

    Непогода в Черновцах: школьников отправили на каникулы

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    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом (37)

    (обновлено: )35
    В городе возобновлен отопительный сезон в городской детской больнице, Доме ребенка, военно-спортивном лицее, школе-интернате №4 и 16-ти дошкольных учреждениях.
    Школьники. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Учебный процесс в связи с ухудшением погодных условий приостановлен в школах Черновцов, соответствующее решение принято на совещании под руководством мэра.

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    Напомним, в последние несколько дней в Украине ухудшились погодные условия. В нескольких регионах выпал снег.

    "В связи с ухудшением погодных условий, в школах города с 20 по 24 апреля включительно приостановлен учебно-воспитательный процесс", — сообщается на сайте мэрии.

    Также возобновлен отопительный сезон в городской детской больнице, Доме ребенка, военно-спортивном лицее, школе-интернате №4 и 16-ти дошкольных учреждениях города.

    Накануне, мэр Запорожья Владимир Буряк поручил дать отопление в родильных домах, интернатах, детских садах и больницах до особого распоряжения. В Сумах из-за значительного снижением температуры воздуха восстановлено теплоснабжение учебных заведений и учреждений здравоохранения.

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