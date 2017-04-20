Непогода в Черновцах: школьников отправили на каникулы

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Учебный процесс в связи с ухудшением погодных условий приостановлен в школах Черновцов, соответствующее решение принято на совещании под руководством мэра.

Напомним, в последние несколько дней в Украине ухудшились погодные условия. В нескольких регионах выпал снег.

"В связи с ухудшением погодных условий, в школах города с 20 по 24 апреля включительно приостановлен учебно-воспитательный процесс", — сообщается на сайте мэрии.

Также возобновлен отопительный сезон в городской детской больнице, Доме ребенка, военно-спортивном лицее, школе-интернате №4 и 16-ти дошкольных учреждениях города.

Накануне, мэр Запорожья Владимир Буряк поручил дать отопление в родильных домах, интернатах, детских садах и больницах до особого распоряжения. В Сумах из-за значительного снижением температуры воздуха восстановлено теплоснабжение учебных заведений и учреждений здравоохранения.