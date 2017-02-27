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    Не менее четырех человек погибли в результате непогоды в Чили

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    Дожди в Чили продолжаются с субботы. Ливни спровоцировали оползни из земли и щебня в реку Майпо, вода из которой поступает в большинство домов в Сантьяго.
    Не менее четырех человек погибли в результате непогоды в Чили
    @Carabdechile

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. По меньшей мере четыре человека погибли, еще семь числятся пропавшими без вести из-за сильных дождей в центральной части Чили, передает агентство Франс Пресс.

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    REUTERS Carlos Vera
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    По данным агентства, непогода изолировала более 3300 человек.

    Дожди в Чили продолжаются с субботы. Ливни спровоцировали оползни из земли и щебня в реку Майпо, вода из которой поступает в большинство домов в Сантьяго. Более чем в 1,4 миллиона домов в столице страны была прекращена подача воды из-за ее загрязнения. Жители Сантьяго выстроились в очереди с ведрами у пунктов водоснабжения, организованных властями. Также вырос спрос на питьевую воду в супермаркетах.

    "Мы пока не знаем, когда будет возобновлена подача питьевой воды. Из-за того, что Майпо все еще загрязнена, мы не можем гарантировать восстановление службы", — сказал представитель властей.

    @Carabdechile
    Не менее четырех человек погибли в результате непогоды в Чили

    Ранее сообщалось, что в Чили число погибших в результате мощных лесных пожаров, бушующих в центральных районах, возросло до 11 человек.

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