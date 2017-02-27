КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. По меньшей мере четыре человека погибли, еще семь числятся пропавшими без вести из-за сильных дождей в центральной части Чили, передает агентство Франс Пресс.

По данным агентства, непогода изолировала более 3300 человек.

Дожди в Чили продолжаются с субботы. Ливни спровоцировали оползни из земли и щебня в реку Майпо, вода из которой поступает в большинство домов в Сантьяго. Более чем в 1,4 миллиона домов в столице страны была прекращена подача воды из-за ее загрязнения. Жители Сантьяго выстроились в очереди с ведрами у пунктов водоснабжения, организованных властями. Также вырос спрос на питьевую воду в супермаркетах.

"Мы пока не знаем, когда будет возобновлена подача питьевой воды. Из-за того, что Майпо все еще загрязнена, мы не можем гарантировать восстановление службы", — сказал представитель властей.

@Carabdechile Не менее четырех человек погибли в результате непогоды в Чили

Ранее сообщалось, что в Чили число погибших в результате мощных лесных пожаров, бушующих в центральных районах, возросло до 11 человек.