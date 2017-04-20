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    Аналитика и комментарии

    Хроника 19 апреля: вердикт Гааги по иску Украины к РФ, жертвы снежной непогоды

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    Накануне экс-президента Украины Виктора Януковича вызвали на судебное заседание в Киев, партия "Воля" влилась в "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, а в Черном море продолжаются спасательные работы после крушения сухогруза.
    Заседание Международного суда ООН
    facebook.com/MIDRussia

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В среду, 19 апреля, суд в Гааге вынес первое решение по иску Украины против РФ, из-за ухудшения погодных условий во многих городах Украины закрыли школы и опять включили отопление, помимо этого Минэнерго инициировало запрет экспорта из РФ энергетического угля. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Разгул стихии в Украине

    Снегопад в Днепре
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    Как снег на голову: непогода в Днепре и Харькове

    В некоторых восточных областях Украины сильно похолодало, выпал снег. По данным ГСЧС, по состоянию на утро четверга, в результате непогоды в пяти областях остаются обесточенными 199 населенных пунктов. Ухудшение погодных условий ожидается до 22 апреля. Во многих городах Украины из-за снегопада закрывают школы и восстанавливают централизованное отопление. К тому же непогода стала причиной нескольких смертей, в том числе  и в ДТП. 

    Минэнерго инициировало запрет экспорта из РФ энергетического угля

    Минэнерго Украины подало на рассмотрение правительства проект распоряжение о запрете поставок в Украину энергетического угля из РФ, сообщил глава ведомства Игорь Насалик. В 2016 году антрацит в Украину поступал из двух стран — из РФ и ЮАР. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса, по итогам первого квартала 2017 года Россия осталась крупнейшим поставщиком угля на Украину. 

    Читайте также: Как блокада Донбасса повлияла на энергонезависимость Украины 

    Суд Киева вызвал Януковича на заседание по делу о госизмене 

    Оболонский районный суд города Киева вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича на заседание по делу о государственной измене 4 мая. Генпрокуратура 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами. 

    Гаагский вердикт по иску Украины к РФ

    Гаагский вердикт. Комментарий украинского дипломата о решении суда ООН. Видео
    112 Украина/Youtube
    Гаагский вердикт. Комментарий украинского дипломата о решении суда ООН

    Международный суд ООН не удовлетворил требование Украины по временным мерам по иску к России в связи с нарушением конвенции по финансированию терроризма. Суд также заявил, что ожидает от сторон разбирательства выполнения минских соглашений по урегулированию кризиса в Украине. Киев утверждает, что Москва нарушила две международные конвенции: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия эти обвинения отвергает. 

    США готовы вернуть Украине украденные Лазаренко деньги – ГПУ

    Правительство США вернет Украине на определенных условиях средства, украденные бывшим премьером-министром Павлом Лазаренко, заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин. "Это не будут просто деньги, перечисленные в бюджет Украины. Будут определенным образом обусловлены те условия и задачи, на которые эти деньги потрачены", — сказал Енин. 

    Назначен и.о. главы Фонда госимущества

    Первый заместитель главы Фонда госимущества Дмитрий Парфененко назначен исполняющим обязанности главы ФГИ, сообщили в пресс-службе ведомства. Как отмечается, обязанности Парфененко будет выполнять до назначения главы ФГИ. Напомним, 1 марта премьер-министр Владимир Гройсман предложил руководству Фонда госимущества подать в отставку. 

    В Харькове лишенного мандата депутата выволокли из зала горсовета

    В Харькове лишенного мандата депутата выволокли из сессионного зала
    MediaPort News/YouTube
    В Харькове лишенного мандата депутата выволокли из зала горсовета

    Лишенного мандата депутата Харьковского городского совета Андрея Лесика в среду вынесли из зала заседаний. Сообщается, что Лесик пришел на заседание городского совета и пытался взять слово, на несколько минут заняв трибуну. В свою очередь мэр города Геннадий Кернес отказался включать Лесику микрофон, после чего мужчину вывели охранники из зала заседаний. 

    На форме полиции появится калина

    Форма сотрудников полиции будет дополнена вышивкой ягод и листьев калины. Соответствующие изменения в описание образцов униформы внес Кабмин. Изменения касаются шапки-ушанки, фуражки, зимнего пальто, костюма, рубашки, галстуков и погон полицейских. "В частности, добавляются разделы "костюм (китель, брюки) для высшего состава полиции" (отдельно женский и мужской). Воротники таких кителей вышиваются листьями калины с тремя ягодами в углах воротника", — говорится в сообщении. 

    Партия "Воля" влилась в "Рух новых сил" Саакашвили 

    Партия "Воля", которая представлена в Верховной Раде внефракционным депутатом Юрием Деревянко, влилась в партию экс-президента Грузии и бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили "Рух новых сил". Презентация объединения прошла в среду возле Верховной Рады. В ходе выступления Саакашвили заявил, что к "Руху новых сил" уже присоединились девять мэров и 500 депутатов местных советов. По его словам, партия будет добиваться досрочных парламентских выборов. 

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    Крушение сухогруза в Черном море

    Спасатели работают в зоне крушения сухогруза в Чёрном море
    RT на русском/YouTube
    Спасатели работают в зоне крушения сухогруза в Черном море

    В районе Керченского пролива продолжаются спасательные работы после крушения сухогруза "Герои Арсенала", который следовал в Турцию с грузом зерна. Потерпевший крушение в ночь на среду в районе Керченского пролива сухогруз "Герои Арсенала" следовал в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было 12 человек: девять украинцев, двое россиян, один из которых капитан, и один гражданин Грузии.  

    Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается уже ставший традиционным красивый весенний праздник — День подснежника. Свою историю он ведет из Англии, где был учрежден в 1984 году. Вообще в мире, в зависимости от климатической зоны, подснежники зацветают от января до апреля. А поскольку в Великобритании их цветение приходится на середину апреля, то и данный праздник был приурочен к этому периоду — началу весны и теплых солнечных дней.

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