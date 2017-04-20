Хроника 19 апреля: вердикт Гааги по иску Украины к РФ, жертвы снежной непогоды

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 19 апреля, суд в Гааге вынес первое решение по иску Украины против РФ, из-за ухудшения погодных условий во многих городах Украины закрыли школы и опять включили отопление, помимо этого Минэнерго инициировало запрет экспорта из РФ энергетического угля. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Разгул стихии в Украине

В некоторых восточных областях Украины сильно похолодало, выпал снег. По данным ГСЧС, по состоянию на утро четверга, в результате непогоды в пяти областях остаются обесточенными 199 населенных пунктов. Ухудшение погодных условий ожидается до 22 апреля. Во многих городах Украины из-за снегопада закрывают школы и восстанавливают централизованное отопление. К тому же непогода стала причиной нескольких смертей, в том числе и в ДТП.

Минэнерго инициировало запрет экспорта из РФ энергетического угля

Минэнерго Украины подало на рассмотрение правительства проект распоряжение о запрете поставок в Украину энергетического угля из РФ, сообщил глава ведомства Игорь Насалик. В 2016 году антрацит в Украину поступал из двух стран — из РФ и ЮАР. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса, по итогам первого квартала 2017 года Россия осталась крупнейшим поставщиком угля на Украину.

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Суд Киева вызвал Януковича на заседание по делу о госизмене

Оболонский районный суд города Киева вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича на заседание по делу о государственной измене 4 мая. Генпрокуратура 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами.

Гаагский вердикт по иску Украины к РФ

Международный суд ООН не удовлетворил требование Украины по временным мерам по иску к России в связи с нарушением конвенции по финансированию терроризма. Суд также заявил, что ожидает от сторон разбирательства выполнения минских соглашений по урегулированию кризиса в Украине. Киев утверждает, что Москва нарушила две международные конвенции: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия эти обвинения отвергает.

США готовы вернуть Украине украденные Лазаренко деньги – ГПУ

Правительство США вернет Украине на определенных условиях средства, украденные бывшим премьером-министром Павлом Лазаренко, заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин. "Это не будут просто деньги, перечисленные в бюджет Украины. Будут определенным образом обусловлены те условия и задачи, на которые эти деньги потрачены", — сказал Енин.

Назначен и.о. главы Фонда госимущества

Первый заместитель главы Фонда госимущества Дмитрий Парфененко назначен исполняющим обязанности главы ФГИ, сообщили в пресс-службе ведомства. Как отмечается, обязанности Парфененко будет выполнять до назначения главы ФГИ. Напомним, 1 марта премьер-министр Владимир Гройсман предложил руководству Фонда госимущества подать в отставку.

В Харькове лишенного мандата депутата выволокли из зала горсовета

Лишенного мандата депутата Харьковского городского совета Андрея Лесика в среду вынесли из зала заседаний. Сообщается, что Лесик пришел на заседание городского совета и пытался взять слово, на несколько минут заняв трибуну. В свою очередь мэр города Геннадий Кернес отказался включать Лесику микрофон, после чего мужчину вывели охранники из зала заседаний.

На форме полиции появится калина

Форма сотрудников полиции будет дополнена вышивкой ягод и листьев калины. Соответствующие изменения в описание образцов униформы внес Кабмин. Изменения касаются шапки-ушанки, фуражки, зимнего пальто, костюма, рубашки, галстуков и погон полицейских. "В частности, добавляются разделы "костюм (китель, брюки) для высшего состава полиции" (отдельно женский и мужской). Воротники таких кителей вышиваются листьями калины с тремя ягодами в углах воротника", — говорится в сообщении.

Партия "Воля" влилась в "Рух новых сил" Саакашвили

Партия "Воля", которая представлена в Верховной Раде внефракционным депутатом Юрием Деревянко, влилась в партию экс-президента Грузии и бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили "Рух новых сил". Презентация объединения прошла в среду возле Верховной Рады. В ходе выступления Саакашвили заявил, что к "Руху новых сил" уже присоединились девять мэров и 500 депутатов местных советов. По его словам, партия будет добиваться досрочных парламентских выборов.

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Крушение сухогруза в Черном море

В районе Керченского пролива продолжаются спасательные работы после крушения сухогруза "Герои Арсенала", который следовал в Турцию с грузом зерна. Потерпевший крушение в ночь на среду в районе Керченского пролива сухогруз "Герои Арсенала" следовал в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было 12 человек: девять украинцев, двое россиян, один из которых капитан, и один гражданин Грузии.

Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается уже ставший традиционным красивый весенний праздник — День подснежника. Свою историю он ведет из Англии, где был учрежден в 1984 году. Вообще в мире, в зависимости от климатической зоны, подснежники зацветают от января до апреля. А поскольку в Великобритании их цветение приходится на середину апреля, то и данный праздник был приурочен к этому периоду — началу весны и теплых солнечных дней.