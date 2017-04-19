Суд Киева вызвал Януковича на заседание по делу о госизмене

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Оболонский районный суд города Киева вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича на заседание по делу о государственной измене 4 мая.

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Соответствующая повестка Януковичу размещена на сайте "Судова влада України".

В тексте отмечается, что суд вызывает Януковича в качестве обвиняемого на 10.00 по делу по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начнет подготовительное заседание по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

"Судебное заседание назначено на 10.00 4 мая. Автоматизированная система распределения дел уже определила коллегию судей, председательствующим в которой будет председатель суда Владислав Девятко", — сказала пресс-секретарь Оболонского райсуда Инна Свинаренко, информирует УНИАН.

Она отметила, что заседание суда будет проходить в открытом режиме.

Генпрокуратура 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами. В середине марта прокуратура заявила, что передает дело в Печерский районный суд Киева, однако он отказался его рассматривать. Поэтому Апелляционный суд решил передать дело в Оболонский районный суд.

Ранее суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по этому делу. Согласно законам, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.