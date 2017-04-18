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    Дело Януковича. Суд разрешил следствию обратиться за помощью к Канаде

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    Еще в августе 2011 года вышла книга Януковича "Opportunity Ukraine" ("Украина – страна возможностей") - по данным следствия, Янукович не является автором всех текстов в изданной книге.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина Украина. Печерский районный суд Киева разрешил следствию обратиться к канадским коллегам с запросом об оказании международной правовой помощи в рамках уголовного дела против бывшего президента Украины Виктора Януковича о взяточничестве.

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    В августе 2011 года вышла книга Януковича "Opportunity Ukraine" ("Украина – страна возможностей"). Тогда же ряд СМИ заявили, что в книге якобы представлены отрывки чужих текстов без ссылок на авторов. Летом 2015 года Генпрокуратура Украины начала расследовать получение Януковичем 26,5 миллионов гривен (около 1 миллиона долларов) взятки под видом авторского вознаграждения за книгу.

    "Разрешить следователю … обратиться с запросом об оказании международной правовой помощи", — говорится в определении.

    В документе говорится, что, по данным следствия, Янукович не является автором всех текстов в изданной книге. В определении сообщается, что некоторые тексты для книги были отправлены, предположительно, настоящим автором, с электронной почты в Канаде. В связи с этим, суд разрешил следствию обратиться к канадским коллегам за информацией о владельце канадского почтового ящика, предположительного автора текстов.

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