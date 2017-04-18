Дело Януковича. Суд разрешил следствию обратиться за помощью к Канаде

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина Украина. Печерский районный суд Киева разрешил следствию обратиться к канадским коллегам с запросом об оказании международной правовой помощи в рамках уголовного дела против бывшего президента Украины Виктора Януковича о взяточничестве.

В августе 2011 года вышла книга Януковича "Opportunity Ukraine" ("Украина – страна возможностей"). Тогда же ряд СМИ заявили, что в книге якобы представлены отрывки чужих текстов без ссылок на авторов. Летом 2015 года Генпрокуратура Украины начала расследовать получение Януковичем 26,5 миллионов гривен (около 1 миллиона долларов) взятки под видом авторского вознаграждения за книгу.

"Разрешить следователю … обратиться с запросом об оказании международной правовой помощи", — говорится в определении.

В документе говорится, что, по данным следствия, Янукович не является автором всех текстов в изданной книге. В определении сообщается, что некоторые тексты для книги были отправлены, предположительно, настоящим автором, с электронной почты в Канаде. В связи с этим, суд разрешил следствию обратиться к канадским коллегам за информацией о владельце канадского почтового ящика, предположительного автора текстов.