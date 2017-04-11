Стало известно, когда суд начнет рассмотрение дела Януковича о госизмене

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Рассмотрение дела экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене состоится 4 мая в Оболонском районном суде Киева, следует из графика заседаний на сайте суда.

Обычно первое задание по какому-либо делу в суде является предварительным, после чего начинается рассмотрение дела по сути.

На сайте суда указано, на 10.00 4 мая с участием трех судей назначено рассмотрение дела под номеров 756/4855/17, где обвиняемым проходит Виктора Федорович Янукович, уголовное дело "государственная измена".

Генпрокуратура 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами. В середине марта прокуратура заявила, что передает дело в Печерский районный суд Киева, однако он отказался его рассматривать. Поэтому Апелляционный суд решил передать дело в Оболонский районный суд.

Ранее суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по этому делу. Согласно законам, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.