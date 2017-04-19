Самые яростные прогульщики-депутаты: кто они?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на то, что основная часть Верховной Рады неслыханно обрадовалась пасхальным каникулам длиною в месяц, в парламенте нашлись и те, кому от выходных ни холодно, ни жарко. Речь идет о восьми народных избранниках, которые, по данным общественного движения "Честно", за весь апрель ни разу не были в парламенте.

Черный список

В великолепную восьмерку прогульщиков вошли одиозные персонажи: самый богатый народный депутат в 2016 году Вячеслав Богуслаев, запорожский бизнесмен-мажоритарщик Петр Сабашук от "Блока Петра Порошенко", активный участник блокады на Донбассе Семен Семенченко из "Самопомочи", его побратимы лидер "Азова" Андрей Билецкий и экс-глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош. В списке тех, кто мелко видит Раду с ее заседаниями есть и оппозиционеры — фигурирующий в антикоррупционных расследованиях Евгений Бакулин из "Оппозиционного блока", а также скрывающиеся за рубежом пока еще депутаты Александр Онищенко и Сергей Клюев.

Если оценивать законодательную деятельность скрывающихся от украинских властей Онищенко и Клюева было бы не вполне корректно, то ознакомившись с деятельностью остальных прогульщиков, можно сделать весьма интересные выводы.

Батяня комбат

В украинском парламенте один из символов боевых действий на Донбассе Семен Семенченко работает по простому принципу: хочу — прихожу, не хочу — ищу дела поважнее. Нежелание работать у нардепа-комбата случается на порядок чаще — за всю каденцию Семенченко регистрировался в зале 138 раз, при том, что отсутствовал на своем месте 161 раз. Гарантировано встретить в Раде комбата можно только в случае, если под куполом разворачиваются серьезные баталии. В такие дни второй номер списка "Самопомочи" даже что-то заявляет с трибуны, с которой клеймит позором бывшую и нынешнюю власть. Статистика выступлений нардепа говорит сама за себя — при невысоком количестве посещений Семенченко громогласно делился своим мнением больше двадцати раз. В остальное время комбат либо окормляется в парламентском буфете в компании соратника по фракции Егора Соболева, либо находится далеко за пределами ВР.

Не велико и количество законопроектов, к которым приложил руку комбат — из 26-ти инициатив львиная доля касается боевых действий на востоке, оккупированных территорий и "агрессоров из РФ".

Хотя, если нужно Семенченко готов включаться и в чисто политические вопросы. Как, например, было со скандальными выборами в Кривом Роге или законом о языке,

Любитель животных Билецкий

Хотя, по сравнению с лидером "Азова" Андреем Билецким его побратим Семенченко — отличник и прилежный ученик. Честно говоря, информация движения "Честно" о том, что Билецкий не ходил в Раду в апреле немного повеселила. Дело в том, что из почти трехсот заседаний ВР восьмого созыва комбат всего заходил "на огонек" целых три раза. Один из них, чтобы с трибуны пригрозить коллегам физической расправой в случае, если власть будет продолжать торговлю не Донбассе. И это при том, что будучи заместителем главы Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, Билецкий является членом группы по межпарламентским связям с целым рядом стран — США, Великобританией, Грузией, Польшей и Литвой.

Между тем, подчеркнутое игнорирование заседаний не мешает Билецкому участвовать в законотворчестве. Пожалуй, самым любопытным законопроектом комбата стала инициатива о противодействии жестокому обращению с животными. На пару с коллегой по "Азову" Олегом Петренко депутат предложил усилить ответственность за проявления жестокого обращения с животными и урегулировать механизм конфискации и изъятия животных у владельцев, проявивших жестокое обращение.

Скандальный Ярош

На целых десять раз больше Билецкого в Раде появлялся еще один герой революции Дмитрий Ярош. Бывший лидер "Правого сектора" лишь однажды, еще в 2014-м выступил в Раде с места и за все время ни разу не подал депутатских запросов. Более чем скромной можно назвать и законодательную часть деятельности Яроша в парламенте восьмого созыва. В своих девяти законопроектах, последний из которых датируется июнем прошлого года, комбат, обычно, заботится о тех, кто принимал добровольное участие в боях на Донбассе. Хотя, хватало и идеологических вопросов. Так, именно Ярош стал одним из инициаторов скандального закона 4303, предусматривающего запрет фильмов, телепрограмм, музыки и спектаклей российского производства, если все, кто принимал участие в их создании, в письменной форме не осудят аннексию Крыма.

Старик-миллиардер

Явно не понимает, зачем ходить на работу в Раду за "жалких" двадцать тысяч гривен в месяц нефракционный президент компании "Мотор Сiч" Вячеслав Богуслаев. Задекларировав в 2016-м году свыше миллиарда гривен доходов, депутат при желании может нанять альтернативную ВР из 450 юристов, экономистов и финансистов, которая будет работать не хуже нынешней. Нардепа-миллиардера можно понять — в следующем году ему стукнет уже 80 лет, а в таком возрасте работа под куполом даже вредна для здоровья. К чести парламентского старожила, за всю каденцию он подал на рассмотрение целых десять законопроектов, львиная доля которых касается близкой ему отрасли авиастроительства.

Случайные люди

Всего пять законов за два с половиной года подготовил Евгений Бакулин из "Оппозиционного блока". Интересно, что четыре из законодательных инициатив Бакулина были поданы в первую неделю новой ВР, а затем у оппозиционера почти полтора года был перерыв, который длится по сей день. К слову, Бакулин — один из тех, кто в 2017-м году еще ни разу не появился в стенах Верховной Рады.

Больше занимается личными бизнес-делами, чем законодательной деятельностью и Петр Сабашук из "Блока Петра Порошенко", которого называют главным строителем Запорожья.

Хотя, можно сказать, что в списке движения "Честно" нардеп засветился случайно. Да, Сабашука не часто можно увидеть в стенах Рады, но время от времени он все же заглядывает в парламент, а значит не может называться злостным прогульщиком. Тем более, в сравнении с остальными коллегами из позорного списка.

Нет мотивации

Политический эксперт Николай Давыдюк не удивлен тому, что прогулы в Верховной Раде стали массовыми.

"Если анализировать других представителей власти, то депутаты — наиболее безответственная ветвь власти. Если бы так же на работе появлялись министры и губернаторы, в стране вообще была бы паника", — говорит эксперт.

"В то же время депутаты нас приучили, что половина зала отсутствует и это нормально. То, что в пятницу их нет в зале — тоже нормально. Они начнут ходить в зал, когда в стране запахнет выборами. Вынюхивают сплетни, ищут информацию и спонсоров, ищут кто им оплатит избирательную кампанию. Также все приходят в дни голосования за бюджет и в дни голосования за генпрокурора. Приходят также в мобилизационные моменты, когда депутаты есть в полном составе. Для остального времени у них нет мотивации приходить, потому что большинство депутатов пришла за депутатской неприкосновенностью и все то, что делается в ВРУ их практически не интересует".