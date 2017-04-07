Скоропадский и… Янукович: исторические аналогии

Василий Стоякин

Вообще между событиями Революции и Гражданской войны 1917-21 годов и нынешней ситуацией в Украине довольно много параллелей. Сейчас остановлюсь только на одной теме – удивительном сходстве между политическими биографиями Павла Петровича Скоропадского и Виктора Федоровича Януковича.

Сам Павел Петрович такому сравнению, пожалуй, оскорбился бы. Все же дворянин, генерал-лейтенант царской службы… И тем не менее аналогии совершенно явные.

Вклад в украинское национальное движение

1. Если говорить о Павле Скоропадском, то его вклад был совершенно очевиден – именно его деятельность военачальника положила начало созданию украинской армии. Сама по себе идея украинизации принадлежала Лавру Корнилову. Логика состояла в том, что украинцы, защищающие свою родную землю, будут воевать эффективнее. Расчет был неправильный и перенес центробежные процессы, уже начавшиеся в Империи, на уровень Вооруженных Сил.

Так или иначе, но именно Скоропадский создал на основе 34 армейского корпуса 1-й Украинский корпус. После Октябрьской революции он признал власть Центральной Рады (которая все же была менее большевистской, чем сами большевики). Именно силы Первого корпуса заблокировали попытки пробиться к Киеву разагитированных большевиками частей 2-го Украинского же корпуса. В результате он стал командующим военными силами ЦР на Правобережье.

Ушел он с поста только после того, как руководство ЦР, полагавшее необходимым отказаться от постоянной армии и перейти к народной милиции, прекратило снабжение украинских войск. По другой версии, снабжение прекратили для того, чтобы лишить поддержки популярного генерала…

2. С этой же точки зрения можно рассматривать и деятельность Виктора Януковича, дважды бывшего премьером.

Во время первого премьерского срока Януковича Украина поставила рекорд по темпам экономического роста, а во время второго – восстановила потери, ставшие результатом деятельности "оранжевых" премьеров. В частности, вновь стал прибыльным "Нафтогаз", который, благодаря "трипольской арифметике" президента Ющенко, внезапно оказался убыточным.

Разумеется, успехи Януковича-премьера были обусловлены выгодной для украинских металлургии и химии внешнеэкономической конъюнктурой. Однако даже ею надо уметь воспользоваться. Напомню, что в 2015 году, имея "одностороннюю", в интересах Украины, зону свободной торговли с ЕС, правительство Яценюка добилось впечатляющего падения экспорта украинских товаров в Европу.

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Пять лет правления Ющенко с точки зрения экономического роста оказались "пустыми" — закончили с теми же параметрами ВВП, что и начали. Но если бы не месяцы премьерства Януковича, то результат мог бы быть худшим…

Что характерно – оба премьерских срока Януковича окончились государственным переворотом. В обоих случаях, он проявил себя как, мягко говоря, слабый политик (попросту – сдался), но ведь и боевой генерал Скоропадский ничего не смог противопоставить саботажу со стороны руководства ЦР…

Приход к власти

1. Павел Скоропадский стал гетманом на фоне полной недееспособности ЦР.

Напомню, что ЦР сначала вынуждена была бежать из Киева под давлением большевиков, потом вернулась на германских штыках как оккупационная администрация. Но именно в этом качестве она вызвала недовольство немцев, поскольку не смогла создать сколько-нибудь убедительного управленческого аппарата. Более того, дошло до совершенно анекдотической ситуации, когда премьер украинского правительства Голубович был арестован и отдан под суд за вымогательство… Поневоле, вспоминается анекдот 2000-х годов о том, что в Украине две партии – тех, кто умеет только воровать, и тех, кто не умеет даже воровать…

Кстати, оккупация территории Украины немецкими войсками сейчас считается выдающимся достижением украинской дипломатии. Но по Брестским соглашениям Украина все равно была бы оккупирована немцами. Вопрос был только в том, кого немцы назначат управлять территорией. В Бресте под руку попалась делегация ЦР… Потом немцы не устроившую их администрацию разогнали и это было естественным результатом "победы украинской дипломатии".

Судить генерала Скоропадского, который пошел на соглашение с бывшими врагами, я не буду. Отмечу, однако, что выбор у него был не так уж широк – его страна исчезла, новая российская власть была не только идеологически неприемлема, но и просто его предала, переход на сторону белого движения тоже не был выходом (впрочем, Скоропадский ему симпатизировал).

Надо отдать должное немцам. С одной стороны, они придали приходу новой власти видимость легитимности, проведя формальные выборы. С другой, чтобы новые фавориты не слишком-то зазнавались, выборы эти были проведены… в цирке! Впрочем, кажется, это был единственный зал, в котором поместились участники Всеукраинского съезда хлеборобов (7 тыс. человек; для сравнения, в проведенном ЦР Украинском национальном конгрессе, который собирался в филармонии, принимали участие всего 1,5 тыс. человек).

2. Победа Виктора Януковича на выборах 2010 года также была обусловлена не столько его собственной популярностью, сколько провалом предыдущих правительств.

Эпическая битва Ющенко и Тимошенко привела к деградации аппарата государственной власти, росту цен на газ (следует сказать, что Тимошенко сделала все от нее зависящее, чтобы избежать худшего сценария – действия Ющенко вполне могли привести к нынешней ситуации с газоснабжением уже тогда), разочарованию и дезориентации противостоящих Януковичу электоральных групп, а главное – западных спонсоров "оранжевой революции". То, что на этот период пришелся мировой экономический кризис, – случайность, критичная для Тимошенко и очень удачная для Януковича (удержать ситуацию ни одно правительство не смогло бы).

Выборы были вполне себе демократичными. Правда, элемент стеба тут тоже был – опыт 2004, 2006, а потом и 2014 годов наглядно показал, что выборы как раз являются цирком и формальностью. Результаты любых выборов легко пересматриваются, если на то есть воля "мирового сообщества". Но в 2010 году Запад не счел возможным отреагировать на факты нарушений, предъявленных командой Тимошенко. Не потому, что они были менее убедительны, чем собранные в 2004 году, а потому, что Тимошенко сочли менее управляемой и договороспособной, чем Януковича. Ничего личного, так же, как в случае с ЦР и гетьманом…

Управление страной

1. Гетману Скоропадскому удалось, опираясь на дореволюционные кадры, отстроить эффективную властную вертикаль. Была восстановлена полиция, система управления на местах, сбор налогов.

В интересах помещиков и капиталистов, гетманское правительство отменило все социалистические преобразования (длительность рабочего дня на промышленных предприятиях была увеличена до 12 часов, стачки и забастовки запрещены), восстанавливалось крупное помещичье землевладение. Это привело к некоторому хозяйственному оживлению. Во всяком случае, экономическое положение гетманской Украины было несколько лучше, чем в Советской России.

Самое же главное – был введен жесткий продналог. Большая часть продовольствия отправлялась в Германию. Причем выбивался налог крайне жестокими мерами, вплоть до артиллерийского обстрела сел. В общем, будет правильно сказать, что правительство гетмана не было самостоятельным в проведении реформ – оно вынуждено было действовать так, чтобы соответствовать требования немцев. Например, с крупнотоварных хозяйств проще было брать налог и его было физически больше.

Гетман пошел на значительные уступки националистам. Были созданы университет и академия наук. Украинский язык получил статус государственного. Был даже издан указ о создании вольного казачества.

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Однако те силы, на которые гетман опирался, встретили эти начинания без понимания (для белогвардейцев Скоропадский был если и лучше Петлюры, то только тем, что их не расстреливал), а национальные круги его союзниками не стали.

Недовольство основной массы населения было огромным. Как писал Булгаков: "…И было другое – лютая ненависть. Было четыреста тысяч немцев, а вокруг них четырежды сорок раз четыреста тысяч мужиков с сердцами, горящими неутоленной злобой. О, много, много скопилось в этих сердцах. И удары лейтенантских стеков по лицам, и шрапнельный беглый огонь по непокорным деревням, спины, исполосованные шомполами гетманских сердюков. (…) И реквизированные лошади, и отобранный хлеб, и помещики с толстыми лицами, вернувшиеся в свои поместья при гетмане, – дрожь ненависти при слове "офицерня".

Между тем сдерживала это недовольство только военная сила оккупационных войск. При этом немцы с подозрением относились к гетманским кадрам и не разрешали создать существенную военную силу. Всего у гетмана было три дивизии, две из которых были сформированы немцами. В итоге основная масса солдат этих подразделений перешла на сторону Петлюры.

2. В случае с Януковичем мы видим ту же самую картину – опираясь на домайданные кадры, президент восстановил вертикаль власти и управляемость страной во всех смыслах.

Правительство Азарова было, пожалуй, наиболее квалифицированным за все 20 лет независимости и начало проводить ряд важных структурных реформ. При этом так же, как и гетманское правительство, оно имело довольно узкий коридор для маневра.

Во-первых, нужно было удовлетворять интерес олигархов, чьи предприятия определяли доходы государственного бюджета.

Во-вторых, в рамках принятой многовекторной внешнеполитической стратегии нужно было соответствовать требованиям Евросоюза (даже тем, которые были невыгодны Украине).

В-третьих, экономическая ситуация в стране была не лучшей, продолжалась рецессия, и приходилось выполнять требования МВФ, предполагающие, в частности, сокращение социальных программ.

Кроме того, в гуманитарной политике Янукович стремился найти среднюю линию между потребностями своих избирателей и требованиями националистов. В результате, он потерял доверие первых и не приобрел поддержки вторых. Впрочем, как и в случае со Скоропадским, главную роль сыграл социально-экономический фактор.

При этом силовая составляющая, на которую мог опереться Янукович, была сильно разрушена и частично украинской властью не контролировалась. Так же не полностью под контролем были даже те СМИ, которые, вроде бы, поддерживали власть.

Конец

1. Концом гетманского правления стал крах Германской империи. Поражение в войне и революция в Германии предопределили уход немецких войск и, соответственно, обрушение всей созданной Скоропадским системы власти. В это время сколько-нибудь прочное государственное образование могла создать только военная сила.

Попытки защитить Киев, предпринятые генералом Федором Келлером (прообраз булгаковских Най-Турса, Малышева и Алексея Турбина), были обречены на провал, просто в силу чудовищного превосходства войск Директории и отсутствия поддержки у населения.

В конечном итоге гетман бросил на произвол судьбы доверившихся ему людей, укрывшись в Германии. Опять же, однозначно негативная оценка его действий тут неуместна, но и видеть в них подвиг, оснований нет.

2. Концом правления Януковича стал Майдан, активно поддержанный олигархами и иностранными государствами. Собственно, лишившись двух из трех своих опор, власть обречена была на крушение.

Собственно, Янукович еще мог опереться на своих избирателей. Некоторые шаги в этом направлении (проведение съезда в Харькове), были сделаны. Но Янукович, кажется, боялся избирателей не меньше, чем нового киевского правительства. Помню, в 2014 году знакомый чиновник одной из областных администраций юго-востока, сказал мне в адрес активистов "Русской весны", охранявших ОГА от возможного захвата – "это сейчас они защитники, а завтра могут стать конвоирами".

В результате Янукович счел за лучшее отказаться от дальнейшей борьбы и спрятаться с Ростове. Начатая было игра в "легитимного" президента очень быстро закончилась – в мае Россия признала полномочия Порошенко, избранного с грубыми нарушениями Конституции.