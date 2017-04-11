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    Политика

    Порошенко подписал изменения в УПК, которые позволят осудить Януковича

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (512)

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    Согласно информации на сайте Верховной Рады, закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины" возвращен с подписью президента во вторник, 11 апреля.
    Петр Порошенко подписывает закон
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства)" №5610.

    В. Янукович
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Der Spiegel. Янукович считает, что Украина одичала

    Согласно информации на сайте парламента, закон возвращен с подписью президента сегодня, 11 апреля.

    Парламент принял в целом изменения в закон о заочном осуждении скрывающихся от следствия лиц, что даст возможность следствию завершить уголовные дела против экс-президента страны Виктора Януковича. По словам генпрокурораЮрия Луценко, следствие может столкнуться с проблемой завершения дела Януковича по заочной процедуре, если эти правки не будут внесены. По его словам, действие закона заканчивается 15 апреля, поскольку он принимался как временный и должен был действовать до создания государственного бюро расследований, которое, как ожидается, до апреля сформировано не будет. Решение о принятии изменений в четверг поддержали 252 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. 

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