Арестовано имущество Януковича в Межигорье

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева арестовал дом "Хонка" в резиденции бывшего президента Украины Виктора Януковича Межигорье, передает Gordon.

Решением суда запрещено отчуждать, распоряжаться и пользоваться имуществом дома.

В списке арестованных вещей – унитазы, писсуары и раковины фирмы Villeroy&Boch, душевая система золотого цвета Gessi, массажные кресла Inada, холодильники, микроволновые печи, телевизоры, телефоны, люстры, торшеры, ковры, предметы мебели, несколько десятков картин, керамические и металлические статуэтки, в том числе портрет "Люба Полежай".

Кроме того, суд арестовал более 500 книг, бильярдный стол и бильярдные принадлежности, белый цифровой рояль Roland и другие вещи.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-президента Украины Виктора Януковича в рамках дела о незаконном присвоении резиденции "Межигорье" под Киевом.