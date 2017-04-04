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    Общество

    Арестовано имущество Януковича в Межигорье

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    В списке арестованных вещей в доме "Хонка" – унитазы, писсуары и раковины фирмы Villeroy&Boch, душевая система золотого цвета Gessi, массажные кресла Inada, холодильники и многое другое.
    Межигорье - экскурсия по ФОКу и Хонке
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева арестовал дом "Хонка" в резиденции бывшего президента Украины Виктора Януковича Межигорье, передает Gordon.

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    Решением суда запрещено отчуждать, распоряжаться и пользоваться имуществом дома.

    В списке арестованных вещей – унитазы, писсуары и раковины фирмы Villeroy&Boch, душевая система золотого цвета Gessi, массажные кресла Inada, холодильники, микроволновые печи, телевизоры, телефоны, люстры, торшеры, ковры, предметы мебели, несколько десятков картин, керамические и металлические статуэтки, в том числе портрет "Люба Полежай".

    Кроме того, суд арестовал более 500 книг, бильярдный стол и бильярдные принадлежности, белый цифровой рояль Roland и другие вещи.

    Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-президента Украины Виктора Януковича в рамках дела о незаконном присвоении резиденции "Межигорье" под Киевом.

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