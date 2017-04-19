Москва назвала важным отказ Гааги поддержать заявление Киева об "оккупации"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Москва считает важным, что Международный суд ООН при рассмотрении иска Киева не поддержал заявления Украины о имеющей место "агрессии", "оккупации" или о статусе Крыма, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Международный суд ООН отказался удовлетворить требование Украины установить временные меры по иску к России в связи с нарушением конвенции о финансировании терроризма, но согласился ввести временные меры по конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Суд постановил, что Россия "должна воздержаться от сохранения или введения ограничений на возможность сообщества крымских татар сберегать свои институты власти, в том числе Меджлис, гарантировать возможность обучения на украинском языке".

"Суд без голосования признал, что претензии Украины к России по МКБФТ (Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма — Ред.) безосновательны и, соответственно, условия для введения временных мер отсутствуют. Суд также призвал стороны разбирательства работать над полным выполнением минских договоренностей, признав при этом, что эти договоренности были одобрены и подписаны, в частности, представителями Донецка и Луганска — факт, который пытается отрицать Украина", — говорится в комментарии департамента информации и печати, размещенном на странице ведомства в сети Facebook.

Отмечается, что в отношении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации Суд не поддержал ни одну из временных мер, запрошенных Украиной.

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"Претензии Киева относительно того, что Россия, дескать, осуществляет политику "стирания культурной идентичности украинской и крымско-татарской общин", не были поддержаны. Суд также не посчитал обоснованным целый ряд обвинений Украины, таких как якобы наличие этнически мотивированных исчезновений, убийств и задержаний в Крыму, гонений на СМИ и общественные организации, запрета на проведение митингов и публичных мероприятий представителей украинской и крымско-татарской общин или невозможность получить образование на крымско-татарском языке… Важно, что Суд занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место "агрессии", "оккупации", или о статусе Крыма как не относящиеся к сути разбирательства", — заявили в МИД РФ.

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При этом Суд признал решение о применении трех временных мер по Конвенции: одна касается доступности образования на украинском языке, вторая – возможностей крымскотатарской общины иметь свои представительные институты и третья, адресованная к Украине и России, — не предпринимать действий, которые могли бы вести к усугублению спора.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина будет работать над выполнением решения Международного суда ООН по иску к России, а президент Петр Порошенко назвал многообещающим промежуточное решение суда ООН и выразил надежду на успешное продолжение его рассмотрения в дальнейшем.