Реформа МВД. На форме полиции появится калина - СМИ

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Форма сотрудников полиции будет дополнена вышивкой ягод и листьев калины. Соответствующие изменения в описание образцов униформы внес Кабмин.

Как сообщает "Украинская правда", соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду. Изменения касаются шапки-ушанки, фуражки, зимнего пальто, костюма, рубашки, галстуков и погон полицейских.

"В частности, добавляются разделы "костюм (китель, брюки) для высшего состава полиции" (отдельно женский и мужской). Воротники таких кителей вышиваются листьями калины с тремя ягодами в углах воротника", — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, воротники курток высшего состава полиции также вышиваются листьями калины с тремя ягодами.

Калина считается одним из национальных символов Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве на взятке задержан следователь полиции.