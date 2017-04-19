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    Общество

    Реформа МВД. На форме полиции появится калина - СМИ

    (обновлено: )18302
    На воротниках кителей высшего состава полиции появится вышивка с листьями калины с тремя ягодами в углах воротника. Также воротники курток высшего состава полиции будут вышиты листьями калины с тремя ягодами.
    Украинские полицейские. Архивное фото
    МВД Украины

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Форма сотрудников полиции будет дополнена вышивкой ягод и листьев калины. Соответствующие изменения в описание образцов униформы внес Кабмин.

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    Как сообщает "Украинская правда", соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду. Изменения касаются шапки-ушанки, фуражки, зимнего пальто, костюма, рубашки, галстуков и погон полицейских.

    "В частности, добавляются разделы "костюм (китель, брюки) для высшего состава полиции" (отдельно женский и мужской). Воротники таких кителей вышиваются листьями калины с тремя ягодами в углах воротника", — говорится в сообщении.

    Как отмечает издание, воротники курток высшего состава полиции также вышиваются листьями калины с тремя ягодами.

    Калина считается одним из национальных символов Украины.

    Ранее сообщалось, что в Киеве на взятке задержан следователь полиции.

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