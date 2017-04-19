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    Крушение сухогруза: 11 человек остаются без вести пропавшими

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    Крушение сухогруза в Черном море (6)

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    Сообщается, что пока ни в воде, ни на берегу новых людей обнаружено не было. Группировка спасателей, занятых в поисково-спасательных работах после крушения сухогруза в Керченском проливе, увеличилась до 139 человек.
    Спасательные работы. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина, Виктор Лященко. В результате крушения в Керченском проливе судна "Герои Арсенала" без вести пропавшими остаются 11 членов экипажа, сообщила заместитель начальника отделения информационного обеспечения Главного управления МЧС по РК Елизавета Мирошниченко.

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    Ранее представитель Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ сообщил, что к настоящему времени спасены три члена экипажа из 12.

    "По нашей информации, спасен только один человек, остальные пока числятся как без вести пропавшие", — сказала РИА Новости Мирошниченко.

    Ранее сообщалось, что поиски осложняет шторм.

    По ее словам, пока ни в воде, ни на берегу новых людей обнаружено не было.

    Также известно, что группировка спасателей, занятых в поисково-спасательных работах после крушения сухогруза в Керченском проливе, увеличилась до 139 человек.

    "На данный момент поднят один человек на танкер "Армада навигатор". Работает воздушное судно МИ-8 Южного регионального центра (ЮРЦ) МЧС России, на его борту три спасателя. Также на место направлены подразделения ЮРЦ поискового отряда в составе 13 человек, из них два водолаза", – сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. Он уточнил, что в поисково-спасательной операции задействован подводный аппарат "Фалькон-300".

    Потерпевший крушение в ночь на среду в районе Керченского пролива сухогруз "Герои Арсенала", по предварительной информации, следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было девять украинцев, двое россиян, один из которых капитан, и один гражданин Грузии.

    По информации Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, на данный момент спасены трое членов экипажа.

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