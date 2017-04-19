Крушение сухогруза: 11 человек остаются без вести пропавшими

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина, Виктор Лященко. В результате крушения в Керченском проливе судна "Герои Арсенала" без вести пропавшими остаются 11 членов экипажа, сообщила заместитель начальника отделения информационного обеспечения Главного управления МЧС по РК Елизавета Мирошниченко.

Ранее представитель Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ сообщил, что к настоящему времени спасены три члена экипажа из 12.

"По нашей информации, спасен только один человек, остальные пока числятся как без вести пропавшие", — сказала РИА Новости Мирошниченко.

Ранее сообщалось, что поиски осложняет шторм.

По ее словам, пока ни в воде, ни на берегу новых людей обнаружено не было.

Также известно, что группировка спасателей, занятых в поисково-спасательных работах после крушения сухогруза в Керченском проливе, увеличилась до 139 человек.

"На данный момент поднят один человек на танкер "Армада навигатор". Работает воздушное судно МИ-8 Южного регионального центра (ЮРЦ) МЧС России, на его борту три спасателя. Также на место направлены подразделения ЮРЦ поискового отряда в составе 13 человек, из них два водолаза", – сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. Он уточнил, что в поисково-спасательной операции задействован подводный аппарат "Фалькон-300".

Потерпевший крушение в ночь на среду в районе Керченского пролива сухогруз "Герои Арсенала", по предварительной информации, следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было девять украинцев, двое россиян, один из которых капитан, и один гражданин Грузии.

По информации Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, на данный момент спасены трое членов экипажа.