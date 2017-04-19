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    Стало известно о трех спасенных членах экипажа затонувшего сухогруза

    Тема:

    Крушение сухогруза в Черном море (4)

    (обновлено: )39
    Ранее из источников стало известно о пяти спасенных, однако представитель Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ подтвердил только спасение трех человек.
    Спасатели. Архивное фото
    Пресс-служба МЧС России | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Из 12 членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза спасены три человека, сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

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    "К настоящему времени спасены трое членов экипажа", — рассказал собеседник агентства.

    Как сообщалось ранее, по факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта".

    По данным следствия, в среду около 3 часов 30 минут в Черном море на удалении 19 морских миль от мыса Железный Рог (Краснодарский край Таманский полуостров), вблизи Керченского пролива "по неизвестной пока причине" потерпел крушение и затонул сухогруз "Герои Арсенала".

    Как заявляет СК РФ, сухогруз под флагом Панамы следовал из порта Азов Ростовской области в Турцию, перевозя зерно. В следственном управлении добавили, что на борту судна находился экипаж в составе 12 человек: девять граждан Украины, два гражданина России, один гражданин Грузии.

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